Buổi chia tay dưới hồ bơi của teen THPT Nguyễn Thị Minh Khai gây sốt cõi mạng

HHTO - Giữa cái nắng oi ả của tháng 5, buổi lễ bế giảng của trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (TP.HCM) để lại dấu ấn "có 1-0-2" khi các bạn học sinh rủ nhau chia tay ở bể bơi trong khuôn viên trường.

Mới đây, mạng xã hội rầm rộ chia sẻ những đoạn clip ghi lại buổi chia tay đầy cảm xúc của học sinh khối 12 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (TP.HCM) ngay tại hồ bơi trong khuôn viên trường.

Những thước phim này nhanh chóng viral trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút hơn "nửa triệu" lượt xem trên Instagram và khoảng 1,5 triệu lượt xem trên TikTok.

Đoạn clip ghi lại trọn vẹn những khoảnh khắc tinh nghịch của các bạn học sinh lớp 12 trong ngày học cuối cùng, cột mốc khép lại thời thanh xuân học đường đầy kỷ niệm. Tiếng cười, tiếng hò reo hòa lẫn với cảm xúc bồi hồi cùng những màn "quẩy" hết mình dưới hồ bơi khiến người xem không khỏi xúc động nhớ về thời học sinh của mình.

Video: @tanh_trng

Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai là ngôi trường trung học phổ thông có lịch sử lâu đời tại TP.HCM, nổi tiếng với môi trường học tập năng động và nhiều hoạt động sôi nổi gắn kết học sinh.

Theo chia sẻ của nhiều bạn trẻ trong phần bình luận, buổi "pool party" chia tay cuối cấp là một trong những "truyền thống" được truyền tai nhau qua nhiều thế hệ học sinh ở trường. Đây không đơn thuần là một buổi vui chơi, mà còn là nghi thức "trưởng thành" trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp hay những ngã rẽ mới ở tương lai.

Khác với không khí "chia tay" cuối cấp thường gắn với những giọt nước mắt, lời tâm tình được bộc lộ trong những cuốn lưu bút. Teen cấp 3 Minh Khai chọn cách khép lại tuổi học trò đầy "mát mẻ" và năng động. Buổi tiệc tràn ngập tiếng cười dưới hồ bơi lưu giữ những ký ức khó quên của tuổi "nhất quỷ, nhì ma", khoảng thời gian vô tư và rực rỡ nhất của thời học sinh.