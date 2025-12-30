Ngọc Minh Trà Cốt tập 5, 6, 7: Giang Lai hiểu lầm ý Thiện Bảo, lại bị làm khó

HHTO - "Ngọc Minh Trà Cốt" tập 7 bước vào "bán kết" kén rể của phủ Vinh. Dường như Vinh Thiện Bảo đã "bật đèn xanh" rõ hơn cho Lục Giang Lai nhưng chàng chưa nhận ra.

*Bài viết có tiết lộ nội dung

Ngọc Minh Trà Cốt tập 5 - 6, "vòng loại" kén rể ở phủ Vinh diễn ra ngày càng náo nhiệt. Hạ Tinh Minh (Lý Phi) dựa vào mùi hương liệu, nhận ra Lục Giang Lai/ Phục Sinh (Hầu Minh Hạo) đã giấu mặt, thi võ hộ cho Ôn Xán (Mã Văn Viễn). Hắn lại "xúi đểu" Dương Đỉnh Thần (Lưu Kình) bày mưu để trừ khử hai vật cản.

Giữa lúc đám công tử muốn bất chấp không đủ bằng chứng, vu oan cho Ôn Xán - Giang Lai ăn cắp vàng, thả rắn độc, Yến Bạch Lâu (Triệu Dịch Khâm) và Vinh Thiện Bảo (Cổ Lực Na Trát) có mặt kịp thời để giải vây, tạo cơ hội cho "hồng hài nhi" tự minh oan. Yến công tử tinh ý nhận ra tâm ý khác thường của Giang Lai, cũng cảnh báo Thiện Bảo không nên quá thiên vị biểu đệ sẽ gây họa cho hắn.

"Ổ rắn" họ Hạ - Dương thất bại trong việc vu oan, phủi sạch liên can bằng cách gài người hầu nhận hết tội lỗi. Đến buổi thăm vườn, thi sao lá trà, bọn chúng lại sai người dụ Ôn Xán ra vách núi sát hại. Khi ai nấy đang dồn sự chú ý vào Bạch công tử bị ngất, Giang Lai nhận ra sự biến mất khác thường của Ôn Xán, bèn lập tức đi tìm. Thiện Bảo quan sát từ xa, thấy chàng đột ngột rời đi bèn nhờ Bạch Lâu trông nom vườn trà, còn bản thân đi theo "hồng hài nhi".

Giang Lai đánh đuổi sát thủ, nhanh chóng nghĩ cách kéo Ôn Xán đang bị gãy chân dưới vách núi lên. Hoàn thành trách nhiệm bảo vệ thiếu gia, chàng cũng không quên ngăn tiểu công tử "xà nẹo" tiểu thư. Nhìn Giang Lai liều mình cứu biểu đệ khiến vết thương bản thân thêm nặng, Thiện Bảo cảm động. Đối lập với lần trước, lần này, cô đích thân đến thăm, đưa thuốc cho Giang Lai.

Vinh đại tiểu thư trả lại chiếc nhẫn ngọc cho chàng. Đây là tín hiệu rõ nhất cho thấy nàng hoàn toàn tin tưởng bản chất lương thiện của Giang Lai. Trước đó, Thiện Bảo cũng cho người điều tra rõ lai lịch của Lục đại nhân, biết chàng tài trí đi lên từ bàn tay trắng, cũng đoán ra có kẻ cố ý muốn triệt đường sống của chàng. Bọn chúng đã ngụy tạo một cái chết hoàn hảo cho Giang Lai, vậy thì, nàng sẽ bảo vệ chàng ở phủ Vinh một thời gian.

﻿ Lấy lại chiếc nhẫn giúp Giang Lai mơ hồ nhớ ra vài mảnh kí ức nhưng chưa đủ nhiều để tỏ tường về thân phận.

Trở lại diễn biến tại hội thi sao trà, Lục Giang Lai mượn cớ thay mặt Ôn Xán, dâng lên thành phẩm. Sự quan sát tỉ mỉ, nhanh trí của Giang Lai đã giúp chàng lọt vào "vòng trong", nhận được đánh giá cao của cả Thiện Bảo và Yến Bạch Lâu. Top 5 cuộc thi sao trà đều được mời đến dự đại lễ tổ trà diễn ra vào 7 ngày sau.

Theo trailer tập 7 Ngọc Minh Trà Cốt, Lục Giang Lai được đường hoàng dự tiệc, không rõ chàng đến thay Ôn Xán hay đi theo diện khách quý của đại tiểu thư. Đoạn nhá hàng hé lộ "hồng hài nhi" đẩy xích đu cho Thiện Bảo, trông cô có chút thẹn thùng. Tuy nhiên, ngọt ngào chưa được mấy thì cảnh sau đã là đoạn "hồng hài nhi" chất vấn đại tiểu thư coi mình là lá chắn.

Tạm hiểu rằng, Lục Giang Lai đang bất bình vì không muốn bản thân bị Vinh Thiện Bảo coi giống như một bao cát để người khác mặc sức ngược đãi, thế mạng cho Ôn Xán. Chàng hi vọng cô có thể hiểu được tấm lòng trung thành của mình vì suốt thời gian qua đã xả thân nhiều lần bảo vệ cho biểu đệ của cô đúng như nhiệm vụ được giao.

Biểu cảm "dập tắt nụ cười" của Thiện Bảo và ánh mắt "muốn chửi" của nha hoàn thân tín báo hiệu rõ ràng Giang Lai đã hiểu sai ý của nàng. Tuy nhiên, với sự nhanh nhạy của "hồng hài nhi" thì cũng có thể chàng đang giả vờ "giận lẫy", dùng "bài trà" để lấy lòng tiểu thư. Vậy rốt cuộc, mục đích đại tiểu thư dặn "hồng hài nhi" ăn mặc lộng lẫy đến bữa tiệc là có ý gì? Có phải là "bật đèn xanh" cho chàng về cơ hội được trở thành con rể của phủ Vinh?

﻿

Trailer tập 7 cũng báo trước cảnh giao tranh nhỏ của Giang Lai và Đỉnh Thần. Dương công tử thô kệch, dễ bị dắt mũi, liệu có phải lại bị Hạ Tinh Minh xúi giục làm chuyện ngu ngốc? Nghe tin Giang Lai gặp chuyện, Thiện Bảo liền đến xem tình hình. Cô sẽ giải vây cho chàng ra sao?

Ngọc Minh Trà Cốt gồm 36 tập, chiếu vào buổi trưa hằng ngày. Khán giả có thể theo dõi trên iQIYI, MangoPlus.