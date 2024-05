"Ngôi Trường Xác Sống 2" lùi lịch quay xa tít tắp, fan ngao ngán vì chờ đợi

HHT - Trái với mong đợi mùa 2 của “All Of Us Are Dead” (Ngôi Trường Xác Sống) sẽ lên sóng trong năm nay, thực tế phim còn chưa khởi quay. Và lịch quay mùa 2 lùi xa đến mức khiến fan ngao ngán bởi thời gian chờ đợi sẽ còn kéo dài.

Bộ phim All Of Us Are Dead (Ngôi Trường Xác Sống) lấy bối cảnh một trường trung học, nơi đột ngột bị một loại virus xác sống lây lan và khiến học sinh trong trường bị nhiễm bệnh. Những học sinh may mắn chưa bị nhiễm virus phải tìm cách sống sót trước những thây ma mà mới vài phút trước còn là bạn học của mình. Mùa 1 lên sóng vào tháng 1/2022 đã trở thành một hiện tượng, sớm được Netflix bật đèn xanh cho mùa 2.

Nhiều tin đồn râm ran rằng mùa 2 của All Of Us Are Dead sẽ lên sóng vào 28/1/2024 - tròn hai năm kể từ ngày công chiếu mùa 1, tuy nhiên điều đó đã không xảy ra. Sau đó, có một số nguồn tin tiết lộ lịch phát sóng dự kiến của mùa 2 là cuối năm 2024.

Thực tế, mùa 2 của All Of Us Are Dead còn chưa khởi quay, thậm chí lịch quay phim còn bị lùi đến tận năm 2025 mới bắt đầu. Như vậy có nghĩa là thời gian đợi phim lên sóng sẽ còn kéo dài, có lẽ đến tận năm 2026 các fan của Ngôi Trường Xác Sống mới được xem tiếp câu chuyện.

Lý do cho sự kéo dài chậm trễ này, theo nhà sản xuất, là để đảm bảo “môi trường sản xuất tốt hơn và mức độ hoàn thiện cao hơn”. Các fan hy vọng “chờ đợi là hạnh phúc”, cuối cùng sẽ chờ đợi được một mùa 2 hấp dẫn và kịch tính xứng đáng. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến tỏ ra lo ngại, bởi việc chờ đợi quá lâu có thể dẫn đến tình trạng “mất lửa”, khiến khán giả hao mòn cảm xúc dành cho bộ phim.

Trước đó, đạo diễn phim có tiết lộ mùa 2 đã chuẩn bị xong bối cảnh cũng như tuyển chọn xong dàn diễn viên. Đồng thời, đạo diễn cũng hé lộ vài chi tiết về nội dung của All Of Us Are Dead mùa 2. Theo đó, nếu mùa 1 là câu chuyện về sự sinh tồn của con người, thì mùa 2 có cảm giác sẽ là câu chuyện sinh tồn của zombie.

Điều này khá hợp lý bởi kết thúc mùa 1, chỉ có rất ít học sinh của ngôi trường còn sống sót. Đại đa số cư dân của các vùng ngoài trường học cũng không thoát khỏi sự lây lan của virus. Giờ đây nhân vật nhận được nhiều quan tâm nhất là lớp trưởng Choi Nam Ra, cùng câu chuyện cô sẽ sống thế nào ở một thế giới mới khi trở thành “zombie lai” - cơ thể hóa zombie nhưng vẫn không mất đi lý trí, nhân tính.

Mùa 1 của All Of Us Are Dead gồm có 12 tập, phát sóng trên Netflix.