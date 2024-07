Toàn cảnh vụ TXT bị "fan cuồng" lén đổi phần ăn trên chuyến bay gây phẫn nộ

HHT - Nằm trong chuỗi hoạt động của chiến dịch Thanh niên Tình nguyện hè năm 2024, đoàn thanh niên trao tặng địa phương những chiếc cầu giao thông, giúp người dân đi lại thuận tiện và an toàn.

HHT - "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai" và Anh Trai "Say Hi" hiện là 2 chương trình thực tế đình đám. Dù đón nhận nhiệt tình nhưng khán giả vẫn thẳng thắn bàn luận, so sánh hai chương trình với nhau.