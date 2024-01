"Ngôi Trường Xác Sống" mùa 2: Zombie tìm ra cách sinh tồn trước loài người?

HHT - Sau hai năm chờ đợi, mùa 2 của bộ phim zombie học đường “All Of Us Are Dead” (Ngôi Trường Xác Sống) đã sẵn sàng trở lại. Nhiều dự đoán nội dung của mùa 2 sẽ có nhiều khác biệt so với mùa phim đầu tiên.

Lên sóng mùa đầu tiên vào 28/1 năm 2022 trên nền tảng Netflix, bộ phim All Of Us Are Dead (Ngôi Trường Xác Sống) được đón nhận nồng nhiệt trên toàn thế giới. Được biết, mùa 1 đạt được hơn 474,26 triệu giờ xem chỉ trong 30 ngày đầu tiên công chiếu. Sau hai năm chờ đợi, mùa 2 của bộ phim zombie học đường này đã sẵn sàng trở lại.

Câu chuyện của All Of Us Are Dead bắt đầu tại một trường trung học, nơi các cô cậu học sinh vẫn trải qua các hoạt động như mọi ngày, hoặc ban đầu họ đã nghĩ như vậy. Nhanh chóng, tất cả biến thành một cơn ác mộng, một loại virus xác sống lây lan và khiến ngôi trường bị nhiễm bệnh. Những học sinh may mắn chưa bị nhiễm virus phải tìm cách sống sót trước những người đã từng là bạn học của mình trong lúc nuôi hy vọng chờ người lớn đến giải cứu.

Mùa 1 thành công đã “bật đèn xanh” cho mùa 2 gần như ngay lập tức. Khi mùa 2 được xác nhận sẽ tiến hành, đạo diễn nói rằng câu chuyện sẽ được mở rộng hơn và bổ sung về các loài zombie mới. Đặc biệt, đạo diễn cũng hé lộ rằng khán giả sẽ được thấy nhiều “zombie lai” hơn trong mùa 2.

Tuy chưa có tiết lộ cụ thể nào về nội dung của mùa 2, nhưng nhiều người xem dự đoán có thể nó sẽ khác hẳn so với mùa 1. Kết thúc mùa 1, có thể thấy đa số các học sinh của ngôi trường đều đã tử nạn, mở rộng hơn nữa ra toàn thành phố có thể thấy phần lớn cũng đã tan hoang. Lúc này, những người sống sót tập hợp lại và sống trong những khu tự dựng. Có vẻ mọi thứ đã dần ổn định nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc dịch zombie đã bị chặn đứng hoàn toàn. Nó hoàn toàn có thể bùng phát trở lại và tiếp tục đe dọa loài người.

Đáng chú ý, nếu All Of Us Are Dead mùa 1 là trận chiến sinh tồn của con người trước zombie thì mùa 2 có thể là ngược lại. Lần này sẽ là zombie tìm cách “sống sót” trước loài người, mà trọng tâm là những zombie lai.

Theo như mùa 1 đã giới thiệu, zombie lai là những người có sức mạnh và khả năng hồi phục như zombie nhưng lại không mất đi lý trí của con người. Trong dàn nhân vật chính, cả phản diện lẫn chính diện đều đã xuất hiện zombie lai. Cô bạn lớp trưởng Choi Nam Ra cũng là một zombie lai, đó là lý do cuối mùa 1 cô tách nhóm, không trở về với loài người như các bạn của mình bởi cô sợ rằng mình sẽ không được chấp nhận và bị truy sát.

Nam chính Lee Cheong San đã lựa chọn hi sinh để cứu các bạn. Kết thúc của cậu trong mùa 1 là chìm trong biển lửa sau vụ nổ bom trường học, nhưng nếu mùa 2 muốn cậu trở lại cũng không phải là không có khả năng. Trước đó Lee Cheong San đã bị zombie cắn, vì thế cậu có thể đã kịp biến đổi thành zombie lai và giữ được mạng trong trận nổ bom.

Bối cảnh của All Of Us Are Dead mùa 2 có khả năng cao sẽ không còn diễn ra ở trường học nữa, bởi ngôi trường đã sụp đổ. Cuối mùa 1, nhóm bạn tụ họp và trèo ra ngoài khu cách ly của quân đội, tìm gặp Choi Nam Ra, rủ nhau cùng rời khỏi nơi này. Rất có thể mùa 2 sẽ là một cuộc phiêu lưu lớn ra thế giới bên ngoài, nơi họ quyết định đi tìm Lee Cheong San hay bất kỳ người quen nào mà họ nghĩ rằng vẫn còn sống.

Một số thông tin cho rằng mùa 2 của All Of Us Are Dead sẽ lên sóng vào 28/1/2024, đúng ngày đã phát hành mùa 1 hai năm trước. Tuy nhiên, Netflix chưa công bố ngày chính xác. Thời gian “thả xích” dự kiến ban đầu của Netflix cho zombie học đường là vào khoảng cuối năm, sớm nhất cũng phải đến tận mùa Thu.