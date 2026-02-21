Người Canh Gác: Mở cánh cửa phiêu lưu tới thế giới kỳ ảo đậm chất thần thoại

HHTO - Bộ sách “Người Canh Gác” của nhà văn Christos kể về hành trình của cậu bé Joris - một thiếu niên đang ở ngưỡng cửa trưởng thành. Cuộc sống bình lặng của Joris bất ngờ mở ra một sứ mệnh đặc biệt: Bảo vệ những câu chuyện và gìn giữ thế giới sách vở trước những thế lực đang tìm cách hủy hoại văn chương.

Nhà văn Christos Ortiz được biết đến với bút danh Christos, là một trong những nhà văn tiêu biểu của văn học thiếu nhi Pháp.

Trước khi đến với văn chương, ông từng là nhạc sĩ với phong cách sáng tác đa dạng và là tác giả lời ca cho nhiều nhóm nhạc. Chính nền tảng âm nhạc ấy đã góp phần tạo nên nhịp kể linh hoạt, giàu cảm xúc, hình ảnh trong các tác phẩm văn học của ông, đặc biệt là ở thể loại dành cho độc giả trẻ.

Tác giả Christos bắt đầu sáng tác cho thiếu nhi từ năm 2009.

Năm 2009, theo gợi ý của một người bạn, Christos bắt đầu sáng tác văn học thiếu nhi và nhanh chóng tìm thấy niềm say mê đặc biệt với thế giới này. Đối với ông, viết cho trẻ em không chỉ là kể những câu chuyện hấp dẫn, mà còn là cách trò chuyện với tuổi thơ bằng sự tôn trọng, tinh tế và thấu cảm.

Trong các tác phẩm của mình, nhà văn Christos luôn khéo léo lồng ghép những chủ đề mang tính thời sự và nhân văn, như sự khác biệt, bảo vệ môi trường, niềm yêu thích lao động hay các vấn đề liên quan đến giới tính và bản sắc cá nhân. Những vấn đề tưởng chừng “khó” ấy được ông chuyển tải bằng giọng văn nhẹ nhàng, hóm hỉnh, giàu trí tưởng tượng, đúng với tinh thần trong trẻo của tuổi thơ.

Tinh thần sáng tác đó được thể hiện rõ nét trong bộ sách Người Canh Gác.

Bộ "Người Canh Gác" gồm 3 tập.

Bộ sách Người Canh Gác của nhà văn Christos mang đến cho độc giả trẻ không chỉ một câu chuyện phiêu lưu kì ảo hấp dẫn, mà còn là những trải nghiệm nhẹ nhàng về lòng dũng cảm, trách nhiệm và giá trị của việc gìn giữ những câu chuyện.

Bộ sách gồm ba tập: Những bí mật, Ngục cung của Minotaur và Những cuốn sách ma, kể về hành trình của cậu bé Joris - một thiếu niên đang ở ngưỡng cửa trưởng thành, mang trong mình nhiều băn khoăn, lo lắng và câu hỏi chưa lời đáp về bản thân và thế giới xung quanh.

Joris được giao sứ mệnh đặc biệt, khiến cuộc sống của cậu thay đổi.

Cuộc sống tưởng chừng bình lặng của Joris bất ngờ mở ra một sứ mệnh đặc biệt: Bảo vệ những câu chuyện và gìn giữ thế giới sách vở trước những thế lực đang tìm cách hủy hoại văn chương. Đồng hành cùng Joris là cô bạn Yaelle, người luôn mang đến sự cảm thông, tỉnh táo và niềm tin vào điều tốt đẹp.

Điểm cuốn hút của Người Canh Gác nằm ở thế giới kì ảo vừa quen vừa lạ, nơi các yếu tố thần thoại Hi Lạp như Medusa hay Minotaur được tái hiện sinh động, gần gũi với đời sống tinh thần của trẻ em. Những quái vật trong truyện không chỉ tạo nên kịch tính cho hành trình phiêu lưu, mà còn là hình ảnh ẩn dụ cho nỗi sợ, sự bất an và những thử thách nội tâm mà mỗi đứa trẻ phải đối diện khi lớn lên. Qua đó, câu chuyện giúp các em hiểu rằng sợ hãi là điều tự nhiên, và dũng cảm chính là dám bước tiếp dù vẫn còn lo lắng.

Những bí mật dẫn dắt người đọc bước vào ranh giới mong manh giữa đời sống thường ngày và thế giới huyền ảo.

Ngục cung của Minotaur đưa các em đối diện với những thử thách cam go hơn, nơi sự kiên trì và tỉnh táo trở nên quan trọng. Đến Những cuốn sách ma, câu chuyện mở rộng thành một cuộc chiến bảo vệ sách vở và ký ức, khi những câu chuyện đứng trước nguy cơ bị bóp méo và lãng quên.

Trong Người Canh Gác, Joris hiện lên như hình ảnh quen thuộc của nhiều bạn nhỏ: nhạy cảm, nhiều suy nghĩ nhưng giàu trí tưởng tượng. Yaelle là người bạn đồng hành biết lắng nghe và sẻ chia, giúp cân bằng những hoang mang trên hành trình trưởng thành.

Mỗi tập mở ra một cánh cửa mới để độc giả cùng Joris khám phá.

Trong thế giới của Joris, sách không chỉ để đọc, mà còn là nơi lưu giữ ký ức, tri thức và trí tưởng tượng của con người. Khi những câu chuyện được trân trọng và gìn giữ, các bạn nhỏ cũng học được cách trân trọng chính thế giới nội tâm của mình.