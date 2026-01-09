Người dân Hà Nội có thể nộp phạt giao thông trực tuyến qua ứng dụng iHanoi

HHTO - Người dân Hà Nội hiện có thể chủ động tra cứu, xác nhận vi phạm và nộp phạt giao thông hoàn toàn trực tuyến thông qua ứng dụng Công dân Thủ đô số iHanoi. Việc số hóa quy trình xử phạt giúp tiết kiệm thời gian, giảm thủ tục và tăng tính minh bạch trong quản lý trật tự an toàn giao thông.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội, cùng với việc Trung tâm Điều khiển giao thông chính thức vận hành từ giữa tháng 12/2025, hệ thống camera giám sát ứng dụng trí tuệ nhân tạo đã được kết nối đồng bộ với cơ sở dữ liệu đăng ký phương tiện và dữ liệu công dân. Khi phát hiện hành vi vi phạm giao thông, hệ thống sẽ tự động ghi nhận hình ảnh, xác định chủ phương tiện và gửi thông báo vi phạm trực tiếp tới ứng dụng iHanoi.

Người dân sau khi đăng nhập iHanoi có thể truy cập mục liên quan đến giao thông để kiểm tra thông tin vi phạm, bao gồm thời gian, địa điểm, lỗi vi phạm và hình ảnh kèm theo. Trường hợp đồng ý với nội dung thông báo, người vi phạm xác nhận trực tiếp trên ứng dụng. Nếu có thắc mắc hoặc không đồng thuận, người dân vẫn có thể đến cơ quan Công an để đối chiếu theo quy định.

Trên cơ sở xác nhận của người vi phạm, lực lượng chức năng sẽ lập biên bản vi phạm hành chính dưới dạng điện tử và gửi lại qua iHanoi. Người dân kiểm tra nội dung biên bản, thực hiện ký số ngay trên ứng dụng mà không cần đến trụ sở làm việc của cơ quan chức năng. Sau đó, quyết định xử phạt hành chính sẽ tiếp tục được gửi trực tuyến.

Đáng chú ý, toàn bộ quá trình nộp phạt được tích hợp ngay trên iHanoi. Người vi phạm có thể thanh toán tiền phạt thông qua mã QR hoặc các hình thức thanh toán điện tử được kết nối sẵn trên hệ thống. Sau khi thanh toán thành công, biên lai điện tử được hiển thị và lưu trữ trên ứng dụng, đồng thời dữ liệu chấp hành xử phạt được tự động cập nhật.

Cơ quan Công an sẽ căn cứ dữ liệu này để hoàn tất các thủ tục liên quan như xác nhận đã chấp hành quyết định xử phạt, xử lý việc trả lại giấy tờ, tang vật hoặc gỡ thông báo cảnh báo đăng kiểm đối với phương tiện vi phạm, nếu có.

Việc triển khai tra cứu và nộp phạt vi phạm giao thông qua iHanoi được đánh giá là bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số lĩnh vực giao thông tại Hà Nội. Hình thức này không chỉ giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại mà còn góp phần giảm áp lực cho các đơn vị xử lý vi phạm, đồng thời nâng cao tính công khai, minh bạch trong công tác quản lý trật tự an toàn giao thông.

Trong thời gian tới, Công an TP Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống, mở rộng phạm vi áp dụng và tăng cường kết nối dữ liệu, hướng tới mục tiêu xử lý vi phạm giao thông “không giấy tờ, không tiếp xúc, toàn trình trên môi trường số”.