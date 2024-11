"Người Dơi" Robert Pattinson và "bạn gái Người Nhện" Zendaya vào vai cặp đôi

HHT - Lần đầu hợp tác trong dự án phim tình cảm của nhà A24, Robert Pattinson và Zendaya thể hiện sự thoải mái và độ ăn ý ngay từ những buổi quay đầu tiên.

Vừa qua, giới săn ảnh bắt gặp Robert Pattinson và Zendaya tại một số địa điểm của Boston, Massachusetts (Hoa Kỳ) như khu dân cư Back Bay hay phố Beacon thơ mộng. Cả hai diễn viên đang hợp tác để quay bộ phim mới có tựa đề The Drama. Theo trang săn tin TMZ, tin tức về sự có mặt của bộ đôi ở khu vực phim trường nhanh chóng lan truyền đến người dân địa phương và khách du lịch, thu hút đám đông đến quan sát.

Mặc dù bộ phim có tựa đề khá nặng nề, không khí giữa hai ngôi sao trong những buổi quay đầu khá thoải mái và cởi mở. Những người có mặt trên phim trường kể lại, Robert dường như cũng rất thích thời gian ở Boston. Nam diễn viên thường dành thời gian đi dạo, trò chuyện với Zendaya hoặc đạo diễn sau khi hoàn thành các cảnh quay.

Theo The Hollywood Reporter, The Drama có nội dung xoay quanh chuyện tình lãng mạn của một cặp đôi đã đính hôn (Robert Pattinson và Zendaya đóng). Tuy nhiên, ngay sát ngày cưới, bí mật động trời của một trong hai bị bại lộ, sự kiện này trở thành bước ngoặt quan trọng, đồng thời khiến bộ đôi rơi vào khủng hoảng. The Drama do hãng phim A24 phát hành, được dẫn dắt bởi đạo diễn Kristoffer Borgli, người gần đây để lại ấn tượng cho giới phê bình với tác phẩm Dream Scenario (2023).

Vì đều là những người hiện có đời sống tình cảm tương đối êm ấm, khi Zendaya gần đây hay tình tứ với người yêu Tom Holland trước truyền thông và Robert Pattinson cũng sắp đón đứa con đầu lòng với bạn gái Suki Waterhouse, nên nhìn chung netizen không mong đợi chuyện "phim giả tình thật" bên lề nào từ hai diễn viên.

Đa phần người hâm mộ chỉ tò mò về khả năng diễn xuất và "phản ứng hoá học" mà Robert và Zendaya đặt vào nhân vật, đồng thời hy vọng được nghe thêm những câu chuyện về tình bạn mới chớm nở này giữa hai minh tinh hàng đầu Hollywood hiện nay.