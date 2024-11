Mật Mã Đỏ: Đón Giáng sinh sớm cùng "Captain America" và "The Rock"

HHT - Ở "Red One" (Mật Mã Đỏ), khán giả sẽ được dõi theo màn hợp tác của hai ngôi sao hành động đình đám Chris Evan và The Rock, trong cuộc hành trình giải cứu ông già Noel bị mất tích sao cho kịp Giáng sinh.

Red One (tựa Việt: Mật Mã Đỏ) lấy bối cảnh trong một thế giới mà các nhân vật thần thoại như Santa Claus, nhân mã, yêu tinh... tồn tại song song với con người. Ông già Noel (J.K. Simmons đóng) sống trong căn cứ tại Bắc Cực, với công nghệ tiên tiến, điều kiện tiện nghi không khác gì tỷ phú.

Câu chuyện của phim bắt đầu khi ông già Noel bất ngờ mất tích, đội trưởng đội an ninh Bắc Cực (The Rock thủ vai) phải phối hợp cùng nhà tình báo Jack O’Malley (do Chris Evan đóng) để giải cứu Santa trước Giáng sinh.

Theo The Guardian, Red One có thể xem là một trong những tựa phim gây tò mò, thu hút sự bàn luận nhiều nhất phòng vé cuối năm, khi đây là lần hợp tác đầu tiên giữa Chris Evans và The Rock: Một người là chàng Captain America được mến mộ của Vũ trụ Điện ảnh Marvel, người còn lại là Black Adam của DC, cũng là ngôi sao bảo chứng phòng vé cho các tựa phim hành động Hollywood.

Red One cũng là dự án tái hợp giữa The Rock và đạo diễn Jake Kasdan sau thành công của hai bom tấn Welcome to the Jungle (2017) và The Next Level (2019) thuộc thương hiệu Jumanji.

Amazon MGM Studios công bố chi phí sản xuất của Mật Mã Đỏ là 250 triệu đôla (khoảng 6,3 nghìn tỷ đồng), đa phần dùng để đầu tư kỹ xảo hình ảnh và chi trả thù lao "khủng" cho hai nam diễn viên chính.

Con số này khiến Red One được đưa vào danh sách những bộ phim có kinh phí cao nhất năm, xếp ngang hàng với Deadpool & Wolverine, Joker: Folie a Deux hay Dune: Part Two về độ chịu chi.

Red One: Mật Mã Đỏ dự kiến ra rạp ngày 15/11 tới.