Người dùng iPhone 15 Pro Max có thể được Apple bồi thường đến 2,5 triệu đồng

HHTO - Apple bị cáo buộc là đã sử dụng các tính năng AI chưa hoàn thiện để thúc đẩy doanh số dòng iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max và sau đó là iPhone 16.

Apple vừa đồng ý chi 250 triệu USD (6,5 nghìn tỉ đồng) để dàn xếp một vụ kiện tập thể tại Mỹ liên quan đến việc quảng bá các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) cho trợ lý Siri nhưng chưa thể triển khai đúng thời điểm như giới thiệu, theo Reuters.

Vụ kiện được đệ trình lên tòa án liên bang tại bang California, xoay quanh chiến dịch quảng bá “Apple Intelligence” - bộ tính năng AI mới được Apple công bố tại sự kiện WWDC 2024. Nguyên đơn cho rằng Apple đã sử dụng các tính năng AI chưa hoàn thiện để thúc đẩy doanh số dòng iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max và sau đó là iPhone 16.

Theo nội dung đơn kiện, Apple từng quảng bá Siri thế hệ mới có khả năng hiểu ngữ cảnh cá nhân, xử lý yêu cầu thông minh hơn và tương tác sâu với ứng dụng trên thiết bị. Tuy nhiên, nhiều tính năng được giới thiệu vẫn chưa xuất hiện hoặc bị trì hoãn trong thời gian dài.

Người dùng iPhone 15 Pro Max có thể được Apple bồi thường đến 2,5 triệu đồng.

Người dùng cho rằng điều này khiến họ đưa ra quyết định mua máy dựa trên các tính năng chưa sẵn sàng sử dụng trên thực tế.

Apple không thừa nhận có hành vi sai phạm nhưng đồng ý dàn xếp nhằm tránh kéo dài quá trình tố tụng. Hãng cho biết quyết định này giúp công ty tập trung nguồn lực cho việc phát triển sản phẩm và công nghệ mới.

Theo hồ sơ vụ việc, những khách hàng tại Mỹ mua các mẫu iPhone thuộc diện áp dụng trong khoảng thời gian từ ngày 10/6/2024 đến 29/3/2025 có thể đủ điều kiện nhận bồi thường. Khoản tiền người dùng nhận được dự kiến dao động từ 25 USD đến khoảng 95 USD (650.000 đồng đến 2,5 triệu đồng) cho mỗi thiết bị, tùy vào số lượng người tham gia yêu cầu bồi thường.

Giới phân tích nhận định đây là một trong những vụ kiện đáng chú ý đầu tiên liên quan trực tiếp đến làn sóng AI trên smartphone. Trong bối cảnh các hãng công nghệ lớn đẩy mạnh quảng bá AI như yếu tố cạnh tranh chủ lực, áp lực về việc triển khai đúng cam kết với người dùng ngày càng lớn hơn.

Reuters cho biết, thỏa thuận dàn xếp vẫn cần được thẩm phán liên bang phê duyệt trước khi chính thức có hiệu lực.

Trước đó, Apple cũng từng đối mặt với một vụ kiện khác liên quan Siri bị cáo buộc ghi âm cuộc trò chuyện của người dùng mà không có sự đồng ý. Vụ việc này được dàn xếp với mức chi trả khoảng 95 triệu USD.