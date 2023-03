Người hâm mộ đồn đoán Sơn Tùng M-TP đi Mỹ để quay MV mới qua chi tiết này

HHT - Chỉ qua một bài đăng, các Sky đã suy luận giọng ca Có Chắc Yêu Là Đây sẽ sớm ra mắt sản phẩm mới trong thời gian tới.

Sơn Tùng M-TP đã chia sẻ những hình ảnh check-in tại đường phố Los Angeles với chú thích "Quick stroll on Rodeo Drive" (tạm dịch: Tản bộ trên phố Rodeo Drive). Đây là con phố mua sắm nổi tiếng tại Mỹ được nhiều du khách lựa chọn để tham quan, chụp ảnh "sống ảo".

Sơn Tùng M-TP đã đặt chân tới "Thành phố thiên thần" từ ngày 8/3 và vẫn lưu trú cho đến thời điểm hiện tại (15/3). Điều này khiến các Sky đặt nghi vấn rằng chuyến xuất ngoại dài hơi này của nam ca sĩ là nhằm mục đích quay MV cho bài hát mới.

Không những vậy, các "thánh soi" còn để ý rằng giọng ca Chúng Ta Của Hiện Tại đã check-in cùng một bộ trang phục từ sáng sớm cho đến khi phố xá lên đèn. Chi tiết này càng khiến fan tin rằng vì bận quay MV nên Sơn Tùng M-TP mới ở bên ngoài cả ngày liền.

Đã 1 năm kể từ khi ca khúc There's No One At All được ra mắt, fan vẫn đang ngày đêm thúc giục giọng ca gốc Thái Bình trở lại cùng sản phẩm mới. Nếu lời đồn đoán trở thành hiện thực, đây sẽ tiếp tục là một MV được đầu tư "khủng" về hình ảnh khi có bối cảnh ở Mỹ sau Hãy Trao Cho Anh.