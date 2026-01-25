Người hâm mộ UPRIZE "chơi lớn" với loạt dự án tiếp ứng tại Seoul, Thượng Hải

HHTO - Ngay sau khi đội hình ra mắt của Tân Binh Toàn Năng chính thức lộ diện, cộng đồng người hâm mộ UPRIZE đã có hàng loạt dự án tiếp ứng quy mô lớn nhằm "tiếp lửa" cho những tân binh mà mình yêu mến.

Vượt qua hàng loạt đối thủ nặng ký của Tân Binh Toàn Năng, 7 gương mặt xuất sắc nhất đã chính thức chạm tay vào tấm vé debut, ra mắt khán giả với tên gọi UPRIZE gồm: Cường Bạch, Phúc Nguyên, Lâm Anh, Đức Duy, Wonbi, Duy Lân và Long Hoàng. Cột mốc "tốt nghiệp" này không chỉ đánh dấu bước ngoặt sự nghiệp của các tân binh, mà còn mở ra một chương mới đầy kỳ vọng cho một thế hệ thần tượng trẻ.

Hình ảnh mới của nhóm nhạc UPRIZE. Ảnh: SYE.

Nhằm ủng hộ các tân binh, cộng đồng người hâm mộ của UPRIZE đã đồng loạt triển khai nhiều dự án tiếp ứng quy mô lớn, cho thấy sức nóng của nhóm ngay khi mới ra mắt. Nổi bật trong số đó là dự án Captivated dành cho Cường Bạch - một lời hồi đáp đầy xúc động cho hành trình 7 năm kiên trì của nam tân binh.

Là thành viên đầu tiên ghi tên mình vào đội hình debut, đồng thời giành danh hiệu "Thần tượng quốc dân" khi đạt Top 1 voting online, Cường Bạch nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ người hâm mộ. Dự án được triển khai theo hình thức gây quỹ không giới hạn, sử dụng cho các chiến dịch quảng cáo trên nền tảng số và hệ thống màn hình LED trải dài khắp ba miền. Mỗi điểm chiếu LED đều thu hút đông đảo fan tới check-in, chia sẻ và lan tỏa hình ảnh của "chủ vườn hồng" (cách khán giả gọi Cường Bạch).

Người hâm mộ Cường Bạch "chơi lớn" với hoạt động chạy LED hoành tráng. Nguồn: @whiterose_vn

Không kém cạnh là dự án tiếp ứng dành cho Phúc Nguyên - thành viên sở hữu điểm tích lũy cao nhất chương trình. Chỉ sau hơn một tuần khởi động, quỹ mừng Phúc Nguyên debut đã nhanh chóng cán mốc 120 triệu đồng, cho thấy độ phủ sóng không hề nhỏ của nam tân binh. Nguồn quỹ được sử dụng để chạy màn hình LED tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM, trong đó nổi bật nhất là Sky LED Thủ Thiêm - màn hình LED lớn nhất Đông Nam Á, cùng các chiến dịch quảng cáo trên nền tảng số. Đặc biệt, khi tới check-in tại các màn hình LED, người hâm mộ còn nhận được những phần quà như móc khóa, banner cầm tay in hình Phúc Nguyên.

Đông đảo người hâm mộ đến ủng hộ dự án tiếp ứng "chàng rái cá" Phúc Nguyên. Nguồn: @pebbleshouse.justforpn

Lâm Anh's Graduation support project cũng gây chú ý khi được cộng đồng người hâm mộ triển khai bài bản. Chỉ sau một tuần kêu gọi, dự án đã chạm mốc hơn 115 triệu đồng, với các hạng mục chạy màn hình LED tại nhiều thành phố lớn trong nước đồng thời vươn ra quốc tế với các điểm đặt LED tại Seoul (Hàn Quốc), Thượng Hải (Trung Quốc) và Bangkok (Thái Lan). Bên cạnh đó, dự án còn dành ngân sách tặng quà cho Lâm Anh và trích một phần ủng hộ Quỹ Vết Sẹo Cuộc Đời, cho thấy tinh thần không chỉ dừng lại ở sự ủng hộ thần tượng mà còn hướng tới các giá trị xã hội tích cực. Toàn bộ việc thu - chi của dự án đều được các fansite công khai minh bạch, phần quỹ dư dự kiến sẽ tiếp tục được sử dụng cho những hoạt động tiếp ứng Lâm Anh trong tương lai.

Fan của Lâm Anh gây ấn tượng bởi sự đầu tư "khủng" vào hoạt động chạy LED. Nguồn: @lamour_forlamanh

Các tân binh còn lại như Đức Duy, Wonbi, Duy Lân và Long Hoàng cũng nhận được nhiều dự án tiếp ứng đa dạng từ người hâm mộ, góp phần khẳng định sức hút của đội hình UPRIZE cũng như độ "chịu chi" của fandom. Theo kế hoạch, 7 thành viên sẽ bước vào một năm 2026 bận rộn với lịch trình bao gồm phát hành MV, hai album, tổ chức concert và cả những dự án hợp tác cùng các nhóm nhạc quốc tế.

Đây không chỉ là thử thách, mà còn là cơ hội để UPRIZE chứng minh bản lĩnh của một nhóm nhạc trẻ được đầu tư bài bản, sẵn sàng cùng cộng đồng người hâm mộ tạo nên những dấu ấn mới cho ngành công nghiệp giải trí Việt Nam và từng bước vươn ra thị trường quốc tế.