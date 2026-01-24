Quỳnh Kool trở lại phim trường, tạo hình được khen xinh đẹp hơn hẳn lần trước

Nhìn Quỳnh Kool trong vai diễn mới mà mọi người đều thở phào vì nhìn cô xinh đẹp hơn Gió Ngang Khoảng Trời Xanh rất nhiều.

Trên trang cá nhân, Quỳnh Kool chia sẻ nhiều ảnh ghi lại cảnh cô chăm chỉ nghiên cứu kịch bản trên phim trường. Tuy chưa tiết lộ dự án mới là gì, nhưng Quỳnh Kool được khen là tạo hình xinh đẹp, trang phục nền nã, dịu dàng rất hợp với phong cách của cô.

Quỳnh Kool đang tham gia phim mới

Sở dĩ netizen thở phào nhẹ nhõm khi thấy Quỳnh Kool lấy lại phong độ nhan sắc trong vai diễn mới vì ở phim gần nhất Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, nữ diễn viên mất điểm trầm trọng khi nhuộm tóc vàng, uốn xoăn và còn tăng tới 7 kg cân khiến gương mặt tròn trịa thấy rõ. Kết quả là Quỳnh Kool nhìn kém sắc hơn hẳn mọi khi, nhiều người còn nghi vấn cô đụng chạm dao kéo nên mới nhìn khác lạ, đường nét sưng phồng đến như vậy.

Quỳnh Kool từng mất điểm ở phim trước đó

Khi ấy, Quỳnh Kool đã giải thích rằng cô muốn tạo sự khác biệt, mới mẻ về tạo hình, tránh trùng lặp với những vai diễn trước nên chấp nhận tăng cân và uốn tóc. Có lẽ nhận ra không phải sự thay đổi nào cũng mang lại kết quả tốt, Quỳnh Kool đã quay về giao diện quen thuộc trong phim mới. Tóc đen dài, trang điểm nhẹ nhàng, phong cách thanh lịch tối giản… chính là công thức hoàn hảo nhất với Quỳnh Kool.

Style này rất hợp với cô

Trước đó, diễn viên Việt Anh cũng khoe video gặp Quỳnh Kool, Huỳnh Anh trên phim trường làm netizen ngỡ hai diễn viên chính phim Hà Nội Trong Mắt Em tái hợp. Nhưng nữ diễn viên đã đính chính rằng cô cùng Huỳnh Anh tham gia hai phim khác biệt, Huỳnh Anh vừa hoàn thành Cách Em 1 Milimet còn Quỳnh Kool vẫn giữ kín tên cũng như bạn diễn của mình trong phim mới. Và tất nhiên ai cũng mong Quỳnh Kool và B Trần sẽ đóng chung lần nữa, viết tiếp câu chuyện dở dang từ Chúng Ta Của 8 Năm Sau.