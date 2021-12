Người leo núi hoảng hốt khi thấy “bóng ma” giữa cầu vồng trên bầu trời, sự thật là gì?

Mới đây, anh Thomas Swallow, 39 tuổi, đã đi leo núi ở Lake District, một vùng núi ở Tây Bắc nước Anh. Thomas leo cùng với mấy người bạn nhưng anh đi nhanh hơn nên vượt lên trước.

Đúng lúc xung quanh không còn một ai thì Thomas nhìn thấy “bóng ma”, khiến anh giật bắn mình.

Thomas, sống ở Manchester, kể lại: “Khi ngẩng lên, tôi thấy một cái bóng khổng lồ ở giữa một cầu vồng trên bầu trời. Tôi hoàn toàn bị bất ngờ và hoảng hốt. Cái bóng đó như trôi nổi trên bầu trời. Tôi không biết nên gọi là bóng ma hay đây là chuyện tâm linh gì nữa”.

Anh nói thêm: “Lúc ấy, trời nhiều mây. Những đám mây cứ bay tới bay lui trên đỉnh núi cao gần 1.000 mét. Tôi có thể nhìn thấy cả hơi ẩm trong không khí. Tôi đứng trên đỉnh núi và Mặt Trời đang ở phía sau tôi”.

Cái bóng khổng lồ tồn tại khoảng 10 - 15 phút, nên dù lúc đầu hơi sợ, Thomas cũng đã kịp chụp ảnh lại. Anh nói: “Tôi không theo tôn giáo nào nhưng vào khoảnh khắc đó, không thể không có chút cảm giác về điều gì đó huyền bí”.

Tuy nhiên, sau đó chính anh Thomas lại nhớ ra một điều mà mình từng đọc và nhận ra rằng đây là một hiện tượng ảo ảnh hiếm, gọi là “Bóng ma Brocken” hay “Bóng ma núi”. "Bóng ma Brocken" xuất hiện khi bóng của một người quan sát bị phóng to và in lên một đám mây hay màn hơi ẩm trong điều kiện phù hợp. Tức là, “bóng ma khổng lồ” mà Thomas nhìn thấy thực ra là bóng của chính anh. Khi hiện tượng này xảy ra, phần đầu của cái bóng thường được bao quanh bởi nhiều vòng ánh sáng trông như cầu vồng, do nhiễu xạ ánh sáng. Điều đó càng khiến cái bóng trở nên kỳ ảo, nên những người không biết kiến thức này có thể nghĩ đó là chuyện liên quan đến tâm linh.

Sau khi nhìn thấy ảo ảnh, anh Thomas đã tiếp tục chuyến đi bộ trên núi cùng 2 người bạn khác và họ không gặp thêm hiện tượng lạ nào nữa.

Thục Hân