Ngưỡng sàn 15 điểm vào Đại học: “Chốt chặn” chất lượng hay áp lực mới với thí sinh?

HHTO - Quy chế tuyển sinh đại học năm 2026 lần đầu tiên xác lập một “ngưỡng sàn” chung cho tất cả các phương thức xét tuyển, đánh dấu bước thay đổi đáng chú ý trong chính sách tuyển sinh. Theo đó, thí sinh phải đạt tối thiểu 15/30 điểm từ tổng điểm ba môn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT mới đủ điều kiện tham gia xét tuyển đại học.

Quy định này được xem là động thái siết chặt chất lượng đầu vào, nhưng đồng thời cũng đặt ra không ít áp lực cho học sinh. Trước đây, nhiều thí sinh có thể tận dụng các phương thức xét học bạ hoặc tiêu chí riêng của từng trường để giảm áp lực thi cử. Tuy nhiên, với quy định mới, “điểm sàn” trở thành điều kiện tiên quyết, buộc học sinh phải điều chỉnh toàn bộ chiến lược ôn tập và xét tuyển. Đặc biệt, nhóm thí sinh có học lực trung bình đang đối mặt với rủi ro lớn hơn, khi chỉ cần một sai sót nhỏ trong kỳ thi cũng có thể khiến tổng điểm dưới mức 15, đồng nghĩa với việc mất cơ hội vào đại học.

Dù vậy, các chuyên gia giáo dục cho rằng mức điểm 15 không phải là rào cản quá khắt khe. Theo PGS.TS Nguyễn Anh Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT), đây là điểm mới cốt lõi của quy chế nhằm đảm bảo chất lượng nguồn tuyển đầu vào. Ông nhấn mạnh, việc không đạt 15 điểm không đồng nghĩa với việc thí sinh kém năng lực, bởi kết quả thi có thể chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố khách quan.

Do đó, việc xây dựng chiến lược đăng ký nguyện vọng đóng vai trò then chốt trong bối cảnh mới. Thí sinh nên tham khảo phổ điểm và điểm chuẩn các năm gần đây để đánh giá sát năng lực bản thân, từ đó đưa ra lựa chọn hợp lý thay vì quyết định cảm tính.

Thí sinh có thể chia danh sách nguyện vọng thành 3 nhóm rõ ràng: nhóm kỳ vọng (2-5 lựa chọn có mức điểm cao hơn năng lực nhưng phù hợp định hướng), nhóm vừa sức (điểm chuẩn tương đương năng lực dự kiến) và nhóm an toàn (thấp hơn khoảng 1,5-2,5 điểm để đảm bảo cơ hội trúng tuyển). Đồng thời, cần sắp xếp thứ tự nguyện vọng theo đúng mức độ ưu tiên, bởi hệ thống chỉ ghi nhận trúng tuyển ở nguyện vọng cao nhất đủ điều kiện.

Việc thiết lập ngưỡng sàn 15 điểm có thể khiến “cánh cửa” đại học trở nên hẹp hơn trong ngắn hạn, nhưng về lâu dài được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và định hướng phân luồng rõ ràng hơn cho học sinh sau THPT. Điều quan trọng không nằm ở việc vào đại học bằng mọi giá, mà là lựa chọn con đường phù hợp nhất với năng lực và mục tiêu của mỗi cá nhân.