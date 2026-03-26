Tự hào thế hệ Z: Từ cậu học sinh yêu phát thanh đến Đại biểu Thanh niên Quốc tế

HHTO - Từ cậu học sinh mê làm podcast trong Đội Phát thanh trường đến MC Truyền hình Thanh niên và đại biểu trẻ trên nhật trình tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản (SSEAYP) đầy mơ ước, cậu bạn Thái Nguyễn Đăng Khoa đang tự mình viết nên hành trình tuổi trẻ rực rỡ. Cùng khám phá câu chuyện thú vị của chàng trai 2K4 này nhé!

Duyên dáng từ ngày đầu cầm mic

Từ những buổi chào cờ đầu tuần thời tiểu học, Thái Nguyễn Đăng Khoa (sinh viên Học viện Cán bộ TP.HCM) đã phát hiện ra mình có "phản ứng hóa học" với chiếc micro. Đến năm học THPT, Đăng Khoa trở thành Chủ nhiệm Đội Phát thanh trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và được đứng trên sân khấu với vai trò người dẫn chương trình.

Thái Nguyễn Đăng Khoa có khả năng nói chuyện duyên dáng trước đám đông. Nguồn ảnh: Đội Phát Thanh trường Chuyên LHP.

Không chỉ bén duyên với sân khấu từ những lần đầu tiên cầm mic, phát thanh viên đa-zi-năng Đăng Khoa còn lên ý tưởng, viết kịch bản lời dẫn, tìm kiếm khách mời và đặc biệt là tự thu âm, thực hiện hậu kỳ, kỹ thuật cùng các thành viên khác trong Đội". Cậu bạn còn thỏa sức sáng tạo, viết lách, thực hiện các số podcast và chương trình radio chuyên đề được phát trong giờ ra chơi để nâng cao kỹ năng, giải mã những băn khoăn của cư dân trường.

Đoàn Việt Nam tỏa sáng trên hải trình tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản (SSEAYP).

Cậu bạn vinh dự được chọn là một trong những đại biểu tham gia chuyến nhật trình trên tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản (SSEAYP). Đăng Khoa đã có dịp thể hiện tinh thần hiếu khách, thân thiện với đông đảo thanh niên, tình nguyện viên, bạn bè quốc tế xuyên suốt các hoạt động. Đây cũng là một phần lý do Khoa lựa chọn ngành học Quản lý Nhà nước và ngày càng tích cực trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Tích lũy trải nghiệm để trở thành một công dân toàn cầu

Không chỉ dừng lại ở vai trò Đại biểu Thanh niên, Đăng Khoa còn nâng cao kỹ năng của bản thân khi tham gia chương trình "Tuổi trẻ với bầu cử", trở thành người dẫn chương trình trong Tọa đàm “Áo dài Việt - Di sản dân tộc Việt, hội nhập quốc tế” thuộc khuôn khổ Lễ hội Áo dài TP. Hồ Chí Minh.

Đăng Khoa làm MC tọa đàm “Áo dài Việt - Di sản dân tộc Việt, hội nhập quốc tế”.

Theo Đăng Khoa, hội nhập không chỉ là học giỏi ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử hay hiểu biết về chính trị - xã hội, ngoại giao và văn hóa mà còn là việc chúng mình có câu chuyện gì để kể với thế giới: “Mình đã chia sẻ nét đẹp của tiếng Việt và văn học Việt Nam với thanh niên các nước và vô cùng tự hào khi thông qua các tác phẩm đầy tính sáng tạo, đổi mới, mình cũng thể hiện được thế giới quan , tư duy hiện đại của người trẻ nước mình”.

Mỗi Đoàn viên mang những đam mê và sở thích riêng biệt. Bạn có thể mang những sở thích ấy lồng ghép vào các hoạt động Đoàn để tiếp cận được nhiều “dế iu” xung quanh mình đó!

Đăng Khoa dẫn chương trình Lễ đón tiếp sinh viên tình nguyện quốc tế và Lễ Tổng kết các hoạt động tình nguyện quốc tế tại TP.HCM năm 2025.

Khi tham gia giao lưu quốc tế, bạn đừng quên tìm hiểu thật kỹ về các vấn đề chính trị - xã hội - văn hóa của nước bạn. “Đối với các cuộc giao lưu đa phương, đây sẽ là một "nhiệm vụ" quan trọng. Nhờ đó, chúng mình sẽ không bị "sốc văn hóa" mà còn biết thêm những câu chuyện chân thật từ bạn bè quốc tế chưa được đăng tải trên truyền thông.” Đăng Khoa bật mí.

Bật chế độ sẵn sàng chào tương lai

Giữa những ngày bận rộn, nếu có 24 giờ hoàn toàn rảnh rỗi, Đăng Khoa dành thời gian để theo đuổi những sở thích nho nhỏ của bản thân. "Một quyển sách mà gần đây mình rất thích chính là tập thơ Heritage Aesthetics của nhà thơ người Anh với một chuỗi các bài thơ về chủ đề chiến tranh và hòa bình, lịch sử và giá trị mà thế hệ sau thừa kế từ người đi trước. Khoảng thời gian tuyệt vời với mình là một buổi chiều ngồi ở sân thượng, nghe nhạc, đọc thơ và tự viết nên những ý thơ của mình.” - Đăng Khoa chia sẻ.

Đăng Khoa trong màu áo Hội Sinh viên Việt Nam.

Đối với Đăng Khoa, đó là lúc để lắng nghe tiếng nói từ bên trong, để tái tạo năng lượng cho những chặng đường tiếp theo. Hình dung về bản thân trong tương lai, Đăng Khoa hy vọng sẽ theo đuổi đam mê viết lách, trở thành người dẫn chương trình tâm huyết với công tác Đoàn và không ngừng học hỏi những điều mới lạ.