Nhân viên kỹ xảo của “Avatar 2” tố bị bóc lột sức lao động, liệu có giống vụ của Marvel?

HHT - Dù được sản xuất với kinh phí khổng lồ, “Avatar: The Way of Water” vẫn bị nhân viên kỹ xảo tố cáo trên mạng xã hội rằng mình bị bóc lột sức lao động do mức lương không tương xứng với hiệu suất làm việc.