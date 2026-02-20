Nhật Bản: Chú khỉ con bị bỏ rơi gây sốt mạng xã hội, bất ngờ nhận quà đặc biệt

HHTO - Từng bị mẹ bỏ rơi khi mới chào đời, khỉ con Punch nay gây sốt mạng xã hội nhờ hành trình hòa nhập bầy đàn đầy nỗ lực. Câu chuyện tiếp tục được chú ý khi chú khỉ nhỏ bất ngờ nhận một món quà đặc biệt.

Những ngày gần đây, cộng đồng mạng tiếp tục nhắc đến Punch - chú khỉ từng gây sốt vì hình ảnh ôm chặt thú nhồi bông tại Ichikawa Zoological and Botanical Gardens (tỉnh Chiba, Nhật Bản). Không chỉ dừng lại ở sự dễ thương, câu chuyện của Punch được quan tâm bởi hành trình trưởng thành đầy nỗ lực, từ một "em bé mồ côi" đến thành viên đang dần hòa nhập trong bầy đàn.

Ảnh: ecms2008.

Punch chào đời vào tháng 7/2025. Do sinh con lần đầu và kiệt sức, khỉ mẹ không có khả năng chăm sóc con non. Trước tình huống đó, Punch được các nhân viên đưa về chăm sóc riêng, cho bú bình và theo dõi sức khỏe hằng ngày.

Ảnh: usausa.wanwan.

Thay vì cách ly hoàn toàn, Punch được nuôi ở khu vực vẫn có thể nghe và ngửi thấy "hơi" của đàn khỉ. Cách chăm sóc này giúp chú khỉ nhỏ quen dần với môi trường sống tự nhiên, chuẩn bị cho giai đoạn trở lại bầy đàn sau này.

"Người bạn lớn" đã ở cùng Punch từ những ngày đầu tiên. - Ảnh: ecms2008.

Một điểm đặc biệt trong quá trình lớn lên của Punch là việc gắn bó với một chú đười ươi nhồi bông - được cộng đồng gọi vui là "Oran-mama". Trong tự nhiên, khỉ con thường bám vào lông mẹ để tìm cảm giác an toàn. Thiếu đi điều đó, Punch xem thú bông như "điểm tựa tinh thần", mang theo khi ăn, ngủ và cả lúc di chuyển.

Ảnh: ecms2008.

Đến ngày 19/1/2026, Punch được đưa trở lại khu "núi khỉ" để làm quen với đàn khoảng 60 cá thể. Giai đoạn đầu không hề dễ dàng. Do còn lạ lẫm, Punch đôi lúc bị các con khỉ khác dọa nạt. Tuy nhiên, chú khỉ nhỏ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chủ động tiếp cận và bắt đầu tham gia những tương tác như chải lông cùng bạn bè trong đàn.

Khoảnh khắc tắm nắng của khỉ Punch được chia sẻ trên mạng gần đây. - Clip: subtlejelly_cats.

Chính sự kiên trì này đã khiến Punch trở thành "hiện tượng mạng" khi hình ảnh và video được chia sẻ trên X (Twitter cũ) và Instagram, kèm từ khóa "cố lên, Punch". Netizen cho rằng Punch đại diện cho tinh thần "không bỏ cuộc", dù xuất phát điểm không thuận lợi.

Câu chuyện của Punch tiếp tục được quan tâm khi mới đây, vườn thú cho biết chú khỉ nhỏ đã nhận được một món quà đặc biệt từ IKEA Japan. Vào giữa tháng 2/2026, đại diện thương hiệu này đã đến thăm và trao tặng 33 chú thú nhồi bông cho vườn thú, dành cho Punch và các em nhỏ tham quan.

Món quà tinh thần được gửi đến khỉ Punch.

Đại diện vườn thú cho biết, hiện Punch đang phát triển ổn định, tăng cân đều và ngày càng ít phụ thuộc vào thú bông. Mục tiêu lâu dài là để chú khỉ hòa nhập hoàn toàn với bầy đàn, sống độc lập đúng với bản năng tự nhiên.