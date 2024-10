Nhiệt độ miền Bắc ngày tăng đêm giảm, Hà Nội chênh lệch hơn 10 độ trong một ngày

HHT - Đợt không khí lạnh khô khiến miền Bắc ban ngày sẽ ấm dần và ban đêm/ sáng sớm trở nên lạnh hơn. Sự khác biệt giữa nhiệt độ cao nhất và thấp nhất ở nhiều tỉnh thành là rất rõ rệt, chẳng hạn như tại Hà Nội, trong cùng một ngày mà có sự chênh lệch hơn 10 độ C.

Phần lớn miền Bắc vẫn đang chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh. Ở Đông Bắc Bộ và đồng bằng Bắc Bộ vẫn đang có gió mùa Đông Bắc, độ ẩm thấp.

Vì đây là đợt không khí lạnh khô nên ban ngày trời trong, nắng khá chói chang, nếu đứng ở chỗ nắng có thể thấy nóng rát da. Chính vì vậy, nhiệt độ cao nhất trong ngày ở miền Bắc vào khoảng đầu giờ chiều đang có xu hướng tăng dần. Tuy nhiên, do không khí lạnh đã duy trì được vài ngày nên vào buổi đêm và sáng sớm thì trời lại trở nên lạnh hơn.

Cụ thể, sáng sớm nay, 4/10, nhiệt độ Hà Nội là khoảng 20oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời), còn nhiệt độ lúc đầu giờ chiều sẽ khoảng 30oC. Các tỉnh thành lân cận cũng tương tự hoặc chênh lệch ít. Sáng sớm mai, nhiệt độ ở Hà Nội xuống khoảng 19oC nhưng nhiệt độ lúc đầu giờ chiều lại lên 31 - 32oC. Thậm chí, đến Chủ Nhật, nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội lúc trưa và chiều có thể lên đến 33 - 34oC, khá nóng, trong khi nhiệt độ vào sáng sớm vẫn chỉ khoảng 20oC.

Có thể thấy, xu hướng trên khiến sự khác biệt nhiệt độ trong một ngày trở nên khá lớn. Có hôm, sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm/ sáng sớm ở Hà Nội lên tới 12 - 13oC, như trong 2 ngày cuối tuần này.

Sự chênh lệch nhiệt độ lớn trong ngày và tiết trời hanh khô dễ gây khô da, dị ứng, viêm đường hô hấp, nên người dân lưu ý giữ ấm nếu ra ngoài sớm, trưa và chiều nên có đồ che chắn nắng và nên uống nước đều đặn trong ngày.