Nhiệt độ miền Bắc vẫn trên đà giảm, mưa ở Hà Nội kéo dài đến hôm nào?

HHT - Với gió Đông Bắc vẫn đang về, nhiệt độ ở phần lớn các tỉnh thành miền Bắc sẽ còn giảm, tạo nên những ngày trời mát rất hiếm có ở thời điểm tháng 6. Thủ đô Hà Nội sẽ có mưa đến hôm nào?

Sáng nay, 5/6, toàn miền Bắc có mưa, một số nơi mưa to đến rất to. Ở Thủ đô Hà Nội có mưa lớn với nhiều sấm sét. Mưa sẽ duy trì cả ngày hôm nay, dù có những khu vực mưa không liên tục và lượng mưa sẽ thay đổi.

Do mưa và gió Đông Bắc nên thời tiết ở miền Bắc khá mát mẻ. Trưa và chiều nay, nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội ở mức 33 - 34oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời), đến chiều tối sẽ giảm bớt 3 - 4oC. Những tỉnh thành lân cận như Hải Phòng, Hòa Bình… có mức nhiệt độ tương tự. Riêng khu vực Đông Bắc Bắc Bộ (Cao Bằng, Lạng Sơn…) thì trời rất mát, nhiệt độ chỉ ở mức 25 - 26oC.

Trong một diễn biến thời tiết rất hiếm hoi vào thời điểm tháng 6, gió Bắc - Đông Bắc vẫn tiếp tục về miền Bắc nước ta, đặc biệt là khu vực Đông Bắc Bộ và đồng bằng Bắc Bộ. Vì vậy, ngày mai nhiệt độ ở những khu vực này sẽ giảm tiếp 1 - 2oC nữa. Chiều mai, nhiệt độ Hà Nội ở mức khoảng 32oC, còn buổi sáng chỉ khoảng 26 - 27oC, trời mát.

Đêm nay, ở miền Bắc vẫn có mưa, Hà Nội sẽ có mưa nhỏ đến mưa vừa chứ không mưa to như buổi sáng nữa. Mưa có thể kéo dài đến sáng mai, 6/6. Từ trưa mai, mưa giảm dần, miền Bắc sẽ chỉ còn mưa rải rác ở một vài nơi, lượng mưa ít.

Sang thứ Sáu, phần lớn khu vực Đông Bắc Bộ và đồng bằng Bắc Bộ không mưa hoặc mưa ít, gió thay đổi trong ngày, nhiệt độ tăng khoảng 4 - 5oC.