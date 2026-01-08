Nhiều siêu thị tạm gỡ sản phẩm chế biến từ thịt lợn của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long

HHTO - Việc phát hiện hơn 120 tấn thịt lợn bốc mùi, nhiễm dịch tả lợn châu Phi được tập kết tại kho của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Hải Phòng) đã khiến dư luận đặc biệt lo ngại về nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Nhiều chuỗi siêu thị lớn đã tạm thời gỡ tất cả sản phẩm chế biến từ thịt lợn của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long khỏi các kệ hàng ngay sau khi nhận được thông tin.

Phát hiện hơn 120 tấn thịt lợn bốc mùi trong kho doanh nghiệp

Mới đây, Công an TP Hải Phòng phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra kho hàng của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện hơn 120 tấn thịt lợn có dấu hiệu ôi thiu, chảy nước, bốc mùi nồng nặc được tập kết với số lượng lớn.

Kết quả xét nghiệm cho thấy toàn bộ số thịt này dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi. Đáng chú ý, một phần thịt đã được đưa vào sơ chế, thậm chí có sản phẩm đã được chế biến thành thịt hộp, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ thịt nhiễm bệnh bị tuồn ra thị trường.

Từ kết quả điều tra ban đầu, Công an TP Hải Phòng đã chính thức khởi tố vụ án hình sự, đồng thời khởi tố nhiều bị can liên quan để điều tra về hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Cơ quan điều tra xác định, số thịt lợn nói trên được thu gom từ nhiều nguồn, chủ yếu là lợn bệnh, lợn chết hoặc lợn buộc phải tiêu hủy trong vùng có dịch, sau đó vận chuyển trái phép về kho để tập kết, chờ đưa vào chế biến.

Toàn bộ 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh cùng các sản phẩm liên quan đã bị tiêu hủy theo đúng quy định nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh và ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Nguồn: VTV1 - chương trình Việt Nam hôm nay.

Các siêu thị nhanh chóng thu hồi, gỡ bỏ sản phẩm

Trước lo ngại của người tiêu dùng, các chuyên gia y tế và an toàn thực phẩm khẳng định: Virus dịch tả lợn châu Phi không lây sang người, không phải là bệnh truyền từ động vật sang người. Do đó, con người không bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi khi ăn thịt lợn nhiễm virus này. Tuy nhiên, vấn đề nguy hiểm không nằm ở bản thân virus dịch tả lợn châu Phi, mà ở chất lượng và mức độ an toàn của thịt lợn bị bệnh.

Các sản phẩm của Công ty đồ hộp Hạ Long.

Theo các chuyên gia, thịt lợn nhiễm dịch thường là thịt của lợn ốm, lợn chết hoặc sắp chết, nên chất lượng thịt suy giảm nghiêm trọng. Loại thịt này rất dễ bị nhiễm các vi khuẩn gây bệnh nguy hiểm cho con người như Salmonella, E.coli, tụ cầu khuẩn, dẫn đến nguy cơ ngộ độc thực phẩm, rối loạn tiêu hóa, thậm chí nhiễm trùng nặng.

Đặc biệt, với các sản phẩm như pate, xúc xích, thịt hộp, nếu nguyên liệu đầu vào đã không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thì việc nấu chín hay đóng hộp cũng không thể “biến thịt bẩn thành thịt sạch”. Chính vì vậy, theo quy định, mọi loại thịt lợn nhiễm bệnh đều phải tiêu hủy, tuyệt đối không được dùng để chế biến thực phẩm cho người, dù dưới bất kỳ hình thức nào.

Trong sáng 8/1, nhiều siêu thị lớn trên thị trường đã tạm thời gỡ tất cả sản phẩm chế biến từ thịt lợn của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long khỏi các kệ hàng của siêu thị. Các đại lý, siêu thị cho biết, ưu tiên hàng đầu là an toàn và sức khỏe của khách hàng, đồng thời tăng cường các biện pháp kiểm soát nhằm đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm. Trong đó, website mua hàng trực tuyến của Bách Hóa Xanh, Lotte Mart, Aeon Mall, Saigon Co.op, MM Mega Market, Emart, Winmart đã gỡ hết các sản phẩm của Đồ hộp Hạ Long, trong đó có sản phẩm pate cột đèn Hải Phòng.

