No camera: Khi sự riêng tư của khách hàng đắt giá hơn những tấm hình check-in

HHTO - Không chỉ các khách sạn 5 sao, nhiều quán nước hay địa điểm vui chơi hiện nay cũng kiên quyết nói "không" với máy ảnh cơ hoặc đèn flash. Vì sao các thương hiệu lại sẵn sàng từ chối cơ hội được quảng bá miễn phí trên mạng xã hội, chấp nhận rủi ro bị khách hàng phàn nàn?

Bỏ tiền mua dịch vụ, nhưng không mua được sự "tự do"

Những ngày gần đây, mạng xã hội tranh cãi câu chuyện bỏ tiền trải nghiệm ở khách sạn P.H Saigon. Một vị khách đã chi gần 19 triệu đồng cho dịch vụ lưu trú, nhưng lại nhận về sự nhắc nhở từ nhân viên khi sử dụng máy ảnh chuyên nghiệp tại khu vực sảnh.

Bài đăng nhận về nhiều bình luận trái chiều.

Trái với dự đoán về việc netizen sẽ bênh vực người tiêu dùng, phần lớn ý kiến lại nghiêng về phía ủng hộ khách sạn. Nhiều người cho rằng, đây là quy định cần thiết tại các chuỗi khách sạn quốc tế để bảo vệ khách VVIP. Một tài khoản bình luận: "Khách sạn lớn bán sự riêng tư chứ không chỉ bán chỗ ngủ. Những vị khách đặc biệt họ trả tiền để không bị lọt vào ống kính hay bị làm phiền bởi ánh đèn flash của người khác".

Nhiều bình luận cho rằng khách sạn đã có quy định nhằm bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng.

Thực tế, câu chuyện này không hề cá biệt. Dạo một vòng các tụ điểm ăn uống tại gần đây, không khó để bắt gặp những quy định tương tự. Nhiều quán nước hay các khu tổ hợp đã dán thông báo hạn chế thiết bị chụp ảnh chuyên nghiệp, hoặc đơn giản hơn là dòng chữ nhỏ: "Vui lòng không sử dụng đèn flash".

Việc này đôi khi gây ra những tranh luận trái chiều. Khách hàng cảm thấy quyền lợi bị bó hẹp khi không được tự do lưu lại hình ảnh, trong khi các địa điểm này lại kiên quyết giữ nguyên quan điểm vận hành để bảo vệ không gian chung.

Góc nhìn từ người trong cuộc

Chia sẻ về thực tế này, Minh Đức (nhân viên một khách sạn tại TP.HCM) cho biết nơi anh làm việc tuy không cấm chụp ảnh hoàn toàn nhưng rắc rối thường nảy sinh khi khách vô tình lọt vào khung hình của người khác. Minh Đức từng gặp trường hợp khách hàng cảm thấy không thoải mái và yêu cầu nhân viên "nhờ khách kia xóa ảnh ngay lập tức" để bảo đảm sự riêng tư.

Đặc biệt, vấn đề ánh sáng từ đèn flash là điều rất nhạy cảm. Minh Đức chia sẻ thêm: "Khách hàng, đặc biệt là khách nước ngoài thường phản ứng rất nhanh khi có ánh đèn flash xuất hiện. Họ thường sẽ phản ánh trực tiếp với lễ tân vì cảm giác bị làm phiền".

Một quán nước tại TP.HCM﻿ chia sẻ câu chuyện nhận về "1 sao" vì quy định không dùng flash.

Ở góc độ kinh doanh F&B, anh Triều Vũ cũng thừa nhận việc cân bằng giữa nhu cầu chụp ảnh và không gian chung là bài toán khó.

"Hiện tại cũng có khá nhiều quán cấm chụp ảnh, theo Vũ thì tùy mô hình quán và gu của khách hàng. Tệp khách của Vũ các bạn thích chụp ảnh nên quán vẫn chào đón. Tuy nhiên, quán quy định không cho dùng flash," anh Vũ cho biết.

Không gian tại quán nước của Triều Vũ. - Ảnh: NVCC.

Với những người làm dịch vụ như Triều Vũ, tiếng màn trập liên tục hay ánh sáng chớp nháy cường độ cao có thể phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, ảnh hưởng đến những vị khách muốn tìm nơi trò chuyện hay làm việc.

Quy định sinh ra không hẳn để làm khó, mà là "bộ lọc" để tìm kiếm nhóm khách hàng phù hợp. Câu chuyện 19 triệu đồng hay tấm biển "No Camera" thực chất là lời nhắc nhở nhẹ nhàng về sự phù hợp. Hiểu rõ quy định của từng địa điểm trước khi đến có lẽ là cách tốt nhất để tránh những trải nghiệm "mất tiền mua bực" cho cả đôi bên.