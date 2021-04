Nhìn bộ ảnh quảng cáo mới của Jisoo mà netizen thở phào “May bình thường Jisoo không thế”

HHT - Không chỉ gây phấn khích tới khán giả bằng sự trở lại của hàng loạt gương mặt thân quen của MCU, tập thứ 3 của "The Falcon and the Winter Soldier" còn ghi điểm bằng nội dung liên hệ mạnh mẽ tới thực tế.