Nhờ trợ giúp ở 2 câu đầu tiên nhưng người chơi “Ai là triệu phú” này lại gây bất ngờ lớn

HHT - Một người chơi “Ai là triệu phú” ở Anh đã bị người dẫn chương trình gọi là “ngốc nghếch” khi ngồi ngẩn người trước 2 câu hỏi đầu tiên rất dễ, để rồi phải dùng luôn 2 sự trợ giúp mới trả lời được. Kết cục thì anh này đã ra về với bao nhiêu tiền? (Con số có thể sẽ khiến bạn càng ngạc nhiên hơn).

Người dẫn chương trình Ai là triệu phú ở Anh đã không kiềm chế được mà gọi một người chơi là “ngốc nghếch”, khi người này không trả lời nổi câu hỏi đầu tiên.

Thực tế, vài câu hỏi đầu trong chương trình Ai là triệu phú thường là những kiến thức phổ thông khá dễ, chủ yếu để người chơi “khởi động” và giành điểm. Nhưng có những người chơi lại vấp ngay từ bước khởi động này.

Trong chương trình ở Anh vào tối hôm qua, 24/7, có một người chơi tên là Connor Kim, nghề nghiệp là trợ lý luật sư, tức là cũng không phải xoàng. Tuy nhiên, anh khởi đầu rất không thuận lợi khi đối mặt với câu hỏi đầu tiên, trị giá 100 bảng, về một nhóm nhạc lừng danh của Anh.

Người dẫn Jeremy Clarkson đọc câu hỏi rằng người nào nổi tiếng với tư cách là một thành viên của The Rolling Stones, trong số 4 người: Keith Urban, Keith Chegwin, Keith Richards hay Keith Lemon. Câu này chắc người Anh nào cũng trả lời được, trừ Connor Kim. Kim tỏ ra rất thiếu tự tin, đến mức người dẫn Clarkson phải cố nín cười. Cuối cùng, Kim nói: “Trời đất, tôi sẽ trông như một kẻ ngốc trên TV”, khiến Clarkson đáp: “Không phải “sẽ” đâu, trông cậu đang như thế rồi đấy!”.

Thế rồi Kim phải dùng sự trợ giúp đầu tiên thì mới qua được câu 1 (câu trả lời là Keith Richards).

Ngay từ thời điểm đó, rất nhiều khán giả Anh đã viết lên mạng xã hội, rằng họ chưa từng thấy một người chơi Ai là triệu phú nào ngốc như Kim.

Nhưng Kim tiếp tục khiến khán giả cười lăn khi anh ngẩn người tiếp ở câu thứ 2, trị giá 200 bảng. Câu hỏi là: “Cụm từ nào là một cách cũ và lịch sự để nói về việc đi vệ sinh?”, với 4 lựa chọn là 4 cụm từ tiếng Anh (beating around the bush, spending a penny, letting off steam, hitting the sack). Kim lại khiến Clarkson sốc khi anh không biết, dù sống ở Anh. Thế là Kim lại phải dùng sự trợ giúp thứ hai (câu trả lời là spending a penny).

Nhưng điều ngạc nhiên nữa là dù khởi đầu vất vả như vậy nhưng sau đó Kim lại trả lời rất tốt những câu khó hơn, qua được câu thứ 12, và ra về với số tiền 125.000 bảng (hơn 3,95 tỷ đồng).

Đến lúc này thì rất nhiều cư dân mạng lại chúc mừng Kim vì đã giữ vững tinh thần để vượt qua những “khó khăn” ban đầu và giành được số tiền lớn.

Thục Hân