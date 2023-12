Những chiếc túi đáng khao khát nhất đều được các "nam thần thời trang" lựa chọn

HHT - It Bag là những chiếc túi được các "chiến thần thời trang" đình đám lăng xê, chúng không chỉ gây được tiếng vang vì xuất hiện cùng các It Girls, mà còn vì vị trí của chúng trong tủ đồ của những chàng It Boys sành điệu.

Trước đây, túi xách thường được xem là món phụ kiện dành riêng cho nữ giới. Nhưng ở thời đại mà thời trang được tiếp cận một cách tự do và không ranh giới thì túi xách đã trở thành một món phụ kiện phù hợp với mọi tín đồ bất kể giới tính hay tuổi tác. Ví dụ như chiếc túi thanh lịch Gucci Bamboo không chỉ có trong tủ đồ của các It Girl mà còn được nam ca sĩ Harry Style lăng xê nhiệt tình. Các It Boy luôn có sức hút và tầm ảnh hưởng trong giới thời trang. Những người được giới truyền thông phong cho danh hiệu này bao gồm: Harry Styles, Lil Nas X, V và Jimin BTS, G Dragon, Timothée Chalamet,… Bên cạnh đó, hình ảnh các chàng trai diện đồ thời trang sang trọng tại các tuần lễ thời trang (fashion week) cũng được công chúng quan tâm. Mỗi It Boy đều sở hữu phong cách riêng đặc biệt, những món đồ họ mặc lên người mang lại cảm giác đáng thèm muốn và lôi cuốn khó tả. Khi thời trang trở nên cởi mở hơn, những tín đồ thời trang nam được tự do thể hiện con người bên trong mình, câu chuyện của họ không bị ràng buộc bởi bất kỳ quy tắc gì. Hoặc thậm chí các It Boy được cổ vũ để phá vỡ những quy tắc bất thành văn, hình tượng nam tính cứng nhắc trong làng mốt, để thử nghiệm những nhiều điều mới mẻ. Không chỉ váy hay giày cao gót, đã có lúc việc một người nam đeo hoặc cầm tay một chiếc túi đã từng được coi là vấn đề gây tranh cãi. Ngày nay, tình thế đã xoay chuyển, những chiếc It Bag đáng khao khát nhất là những chiếc túi được các It Boy lựa chọn. Như câu chuyện của Jacob Elordi, chàng trai "đẹp hơn hoa" đang có một sự nghiệp thăng hoa trong điện ảnh và thời trang. Nam diễn viên gây tiếng vang với những bộ cánh phi giới tính, đặc biệt là những lần ghi điểm tuyệt đối với những chiếc túi nhỏ, sang trọng vốn chỉ dành cho nữ, như túi đeo chéo Burberry, túi Andiamo và Cassette của Bottega Veneta. Chồng của Rihanna - A$AP Rocky từ lâu đã nổi tiếng với phong cách thời trang street style cá tính, mang dấu ấn riêng. Nam rapper có cả một bộ sưu tập túi xách phong phú và đáng mơ ước. Gần đây, ống kính đường phố đã chụp được nhiều khoảnh khắc của anh chàng cùng những chiếc It Bag đình đám: Túi chuột Mickey của Gucci, Bottega Veneta Andiamo, Goyard và cả một chiếc Hermès Kelly màu đen, được trang trí bằng chi tiết kim loại bằng vàng. Các biểu tượng thời trang được xem là những người đàn ông đã đặt nền móng vững chắc cho thời trang menswear như David Beckham, Pharrell Williams và Marc Jacobs đã luôn dành một vị trí nhất định trong tủ đồ của họ cho những chiếc túi hàng hiệu. Thậm chí Beckham, người nổi tiếng với việc tặng vợ vô số túi Hermès Birkin, cũng đã bổ sung một vài chiếc Birkin vào bộ sưu tập của riêng mình. Còn Pharrell từng là một trong những người tiên phong, cổ vũ nam giới tự tin mang túi xách thời trang xuống phố. Anh đã trở thành Giám đốc sáng tạo của Louis Vuitton menswear một cách đầy thuyết phục. Còn "ông hoàng của thời trang Mỹ" - nhà thiết kế Marc Jacobs từ trước tới nay luôn thể hiện sự yêu thích của mình với những chiếc túi xách. Bộ sưu tập túi Chanel, Fendi, Louis Vuitton và Hermès của Marc Jacobs luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho biết bao tín đồ thời trang trên khắp thế giới.