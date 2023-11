Đạo diễn chọn “Chị Tư” Jenna Ortega cho “Twilight” bản mới, fan không đồng tình

HHT - Trước thềm “Twilight” (Chạng Vạng) được làm mới với phiên bản series nhiều tập, đạo diễn đã chọn Jenna Ortega và Jacob Elordi là diễn viên hoàn hảo cho Bella và Edward phiên bản mới; nhưng fan không đồng tình.

Đã 15 năm kể từ ngày Twilight (Chạng Vạng) lên sóng và chiếm trọn trái tim của những tâm hồn lãng mạn. Bộ phim kể câu chuyện tình yêu ngọt ngào mà trắc trở của cô gái loài người Bella Swan (Kristen Stewart) và chàng ma cà rồng Edward Cullen (Robert Pattinson). Bên cạnh đó là những trận chiến giữa các gia tộc ma cà rồng cũng như với gia tộc người sói. Có thể nói hơn một thập kỷ đã trôi qua nhưng đến hiện tại Twilight vẫn còn nguyên tầm ảnh hưởng của mình.

Mới đây, nữ đạo diễn Catherine Hardwicke của phần phim điện ảnh Twilight đầu tiên đã tham gia podcast Happy Sad Confused và chọn ra những cái tên mà bà nghĩ là hoàn hảo cho dàn diễn viên của Twilight bản mới. Người dẫn show đã đề xuất ra hai cái tên, Jenna Ortega cho vai Bella Swan và Jacob Elordi cho vai Edward Cullen, đạo diễn Catherine đã lập tức đồng ý. Thậm chí bà còn nói rằng hai diễn viên này là lựa chọn hoàn hảo cho dàn diễn viên của Twilight bản mới.

Đạo diễn Catherine khen màn thể hiện của Jacob Elordi trong bộ phim mới nhất của anh - Saltburn, và cũng khen ngợi ngôi sao Jenna Ortega 21 tuổi của Wednesday thật “tuyệt vời”. Hiện tại, Jenna Ortega và Jacob Elordi đang là những cái tên nổi bật trong dàn sao trẻ tài năng của Hollywood.

Jenna Ortega còn được gọi là “nữ hoàng kinh dị” thế hệ mới khi ghi dấu ấn trong nhiều bộ phim thuộc thể loại này, có thể kể đến: The Babysitter, Scream… Năm ngoái, Jenna Ortega gây sốt toàn cầu khi gia nhập Gia đình Addams, trở thành Wednesday Addams trong series Wednesday trên Netflix. Sắp tới, cô sẽ đóng vai chính trong Beetlejuice 2 của Tim Burton - đạo diễn quái kiệt với phong cách làm phim ma mị đặc trưng.

Năm nay, Jacob Elordi có “thành công kép” khi Saltburn và Priscilla đều được khen ngợi. Khán giả tuổi teen có thể biết đến tên tuổi anh qua bộ ba phim The Kissing Booth - loạt phim mà anh đã công khai bày tỏ sự tiếc nuối khi tham gia. “Những bộ phim đó thật lố bịch”, Jacob nói. Ngoài ra, Jacob Elordi còn được biết đến là bạn trai cũ của Zendaya, cả hai từng đóng cùng trong series Euphoria.

Tuy nhiên, các fan của Twilight lại không đồng tình với ý kiến của đạo diễn Catherine. Đa số đều bày tỏ rằng sẽ không ai có thể thay thế được Kristen Stewart và Robert Pattinson cho vai Bella và Edward. Một số còn cho rằng làm mới Twilight lúc này chưa hẳn là một thời điểm đúng đắn.

“Dù tôi yêu Jenna nhưng không ai có thể thay thế Edward và Bella ban đầu của tôi.”

“Tại sao họ lại cố gắng ép chúng ta phải quan tâm đến Jacob Elordi vậy?”

“Không bao giờ có thể có một Bella và một Edward khác.”

“Còn quá sớm để làm mới Twilight đấy. Bộ phim cũ vẫn còn trong trí nhớ của mọi người.”

“Nếu Jenna và Jacob kết hợp thì đó sẽ là sự kết hợp tồi tệ nhất.”

“Tôi nghĩ cả hai vẫn sẽ thành công nếu đóng Twilight nhưng sẽ không bằng bản phim trước.”

“Yêu cả hai diễn viên này, nhưng tôi chọn KHÔNG.”

Phản ứng của phần đông fan cho thấy sức ảnh hưởng của Twilight phiên bản trước cũng như dàn diễn viên ban đầu là rất mạnh mẽ. Các fan đã gắn chặt hình ảnh của họ với nhân vật và thương hiệu phim, vì thế thường khó tiếp nhận những đổi mới hoặc thay thế. Tuy nhiên, hiện tại Twilight phiên bản series vẫn chưa có thông báo gì về dàn diễn viên chính thức của bộ phim.

Tháng Tư năm nay, thông tin Twilight sẽ được làm mới với một bản series nhiều tập được xác nhận. Tác giả tiểu thuyết gốc Stephenie Meyer cũng tham gia vào xây dựng kịch bản phim, như cô đã làm với các phần phim điện ảnh. Tham gia cùng viết kịch bản là biên kịch đã từng làm việc cho các dự án đình đám như Tell Me Lies, The Walking Dead: World Beyond…

Dự án series Twilight đang trong giai đoạn phát triển ban đầu, vì thế chưa có nhiều thông tin được tiết lộ. Được biết, hãng phim và tác giả tiểu thuyết vẫn chưa quyết định sẽ làm lại câu chuyện Twilight gốc với nhân vật chính là Bella và Edward hay mở rộng ra làm phần phim ngoại truyện với một nhân vật trung tâm khác, dựa trên thế giới ma cà rồng và người sói đã xây dựng.