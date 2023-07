Những lần BLACKPINK diện đồ thương hiệu Việt, biến tấu cách nào cũng được khen

HHT - Những lần 4 cô nàng Hắc Hường diện trang phục của nhà thiết kế Việt Nam lên sóng đều gây sốt truyền thông trong nước lẫn quốc tế.

Xuất hiện tại sự kiện gặp gỡ fan tại quê nhà Thái Lan, Lisa (BLACKPINK) gây ấn tượng với diện mạo xinh đẹp cùng phong cách thời trang đỉnh cao. Cô nàng nhận được nhiều lời khen khi diện thiết kế crop-top nổi bật từ nhà mốt Công Trí.

Trước Lisa, năm 2022, Rosé cũng từng khiến fan Việt "gục ngã" khi diện đồ của NTK Công Trí. Ê-kíp của nữ idol đã lựa chọn 2 bộ trang phục đẹp mắt của NTK Công Trí để Rosé diện trong 2 MV. Trong MV On the ground, Rosé đã diện một bộ váy lấp lánh đến từ bộ sưu tập Xuân Hè 2020 từng được thương hiệu CONG TRI ra mắt tại Tuần lễ thời trang New York.

Trong MV Gone, Rosé lại mặc thiết kế vô cùng cầu kỳ nằm trong BST Đi nhặt hạt sương nghiêng của NTK Công Trí.

Gần đây nhất, BLACKPINK đã cho ra mắt MV Pink Venom, càn quét mọi mặt trận trên mạng xã hội với giai điệu lạ, bắt tai. Bên cạnh đó, các thiết kế 4 cô nàng diện cũng được fan truy lùng.