Những ngân hàng nào được liên kết với ví Apple Pay vừa ra mắt tại Việt Nam?

HHT - Sau hàng loạt tin đồn, hôm nay 8/8, Apple Pay chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam. iPhone, Apple Watch có thể được dùng để thanh toán trực tiếp khi mua sắm hay sử dụng dịch vụ thay cho thẻ vật lý của các ngân hàng.

Việt Nam trở thành nước thứ 3 tại khu vực Đông Nam Á hỗ trợ Apple Pay, sau Malaysia và Singapore. Dịch vụ thanh toán của Apple đã có mặt tại hơn 70 quốc gia, khu vực và hợp tác với hơn 10.000 đối tác ngân hàng trên toàn thế giới. Công nghệ này giúp thực hiện thanh toán bảo mật tại các cửa hàng, phương tiện công cộng, trong ứng dụng và trên các trang web có liên kết.

Trong giai đoạn đầu, Apple Pay liên kết với một số ngân hàng như Vietcombank, MB Bank, Techcombank, ACB, VPBank, Sacombank. Các hệ thống đầu tiên chấp nhận dịch vụ của Apple là Starbucks, Phúc Long, Mc Donald's, Highlands Coffee, CGV, Winmart, Điện Máy Xanh, Nhà thuốc Long Châu, Lotte Mart, Cellphones, Watsons, Viettel Store… Ngoài ra, phương thức thanh toán này cũng đã có thể sử dụng trên các ứng dụng như Baemin, Be, Hasaki, mytour.vn, Shopee.

"Thanh toán không tiếp xúc đang dần trở thành một phần quan trọng trong đời sống hàng ngày tại Việt Nam. Chúng tôi nghĩ rằng Apple Pay sẽ phù hợp với thói quen của người dùng Việt Nam một cách liền mạch", Jennifer Bailey, Phó Chủ tịch Apple phụ trách Apple Pay và Apple Wallet chia sẻ.

Lượng người dùng iPhone và Apple Watch đông đảo được đánh giá là điểm khác biệt giúp Apple Pay thu hút nhiều ngân hàng và bên cung cấp dịch vụ liên kết thanh toán. Nhiều người cũng tỏ ra hào hứng khi công nghệ giao dịch không chạm có mặt trên dòng smartphone phổ biến nhất thế giới.

Người dùng có thể thêm thông tin thẻ tín dụng của ngân hàng vào dịch vụ Apple Pay thông qua ứng dụng ví Apple Wallet hoặc ứng dụng riêng của ngân hàng. Đồng hồ Watch liên thông với iPhone cũng có thể được dùng để thanh toán độc lập.

Để kích hoạt Apple Pay, người dùng cần sử dụng dòng điện thoại từ iPhone 6 trở lên, chạy hệ điều hành từ iOS 12.5.2. Dịch vụ cũng hỗ trợ từ Watch Series 4 nhưng cần cài đặt hệ điều hành tối thiểu là watchOS 9 và phải được ghép đôi với iPhone 8 trở lên.

Apple Pay là dịch vụ thanh toán di động đã được triển khai tại Mỹ từ 10/2014. Thay vì quẹt thẻ tín dụng, người dùng chỉ cần để iPhone và Apple Watch gần máy thanh toán tại siêu thị, cửa hàng, quán ăn... Các máy giao tiếp qua kết nối NFC và được xác thực trước mỗi giao dịch bằng vân tay - với iPhone hỗ trợ Touch ID hoặc nhận dạng khuôn mặt Face ID.

Theo Apple, thông tin thẻ tín dụng, thẻ ATM sẽ được lưu trên thiết bị của người dùng và không truyền về máy chủ của hãng để đảm bảo an toàn. Dữ liệu được bảo mật trong chip Bionic và mỗi lệnh thanh toán được xác thực với ngân hàng bằng chuỗi mã riêng biệt không lặp lại. Khi giao dịch, nhân viên cửa hàng hay siêu thị cũng không thể nhìn được số thẻ hay mã số bảo mật của khách, giúp an toàn hơn so với sử dụng thẻ vật lý truyền thống.

Tại các thị trường đã triển khai Apple Pay, người dùng và các bên nhận thanh toán như cửa hàng hay siêu thị đều không phải trả thêm phí dịch vụ. Phí này sẽ do ngân hàng phát hành thẻ chi trả.