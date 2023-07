Những nguyên tố tạo nên một Negav "nguyên chất"

HHT - Ở Negav, khán giả nhìn thấy một nghệ sĩ Gen Z tài năng, gần gũi và “rất thật”. Không cố tạo cho bản thân một hình tượng “không tì vết”, nam rapper ghi dấu ấn bằng chính một Negav-chẳng-hoàn-hảo.

Negav (tên thật là Đặng Thành An) đang là một trong những tân binh Gen Z nổi bật. Đặc biệt, hình ảnh "em út" ngây ngô nhưng thật thà, đáng yêu khi tham gia Hành Trình Rực Rỡ của Negav đã giúp chàng rapper 2K1 "nạp" thêm nhiều tình yêu từ khán giả.

Hơn nửa thập kỷ theo đuổi Rap, Negav không chỉ "gói mang về" những bản hit được giới trẻ re-play liên tục như: Ngủ Một Mình (feat. HIEUTHUHAI), Hương (feat. Văn Mai Hương), Babyboo, Don't Let Them Know... mà còn cả những trải nghiệm đáng giá cho hành trình trưởng thành.

"TỪ ĐIỂN NEGAV" TỪNG XUẤT HIỆN 2 LẦN BỎ CUỘC

Bắt đầu viết nhạc Rap từ khi còn trên ghế nhà trường, từ lúc đó cho đến hiện tại, Negav trải qua một hành trình như thế nào?

Negav đã từng có 2 lần muốn bỏ cuộc. Lúc mới bắt đầu, dòng nhạc mình theo đuổi là Rap Love - đại diện cho cảm giác buồn bã, khía cạnh khá yếu đuối của một người con trai. Điều đó ngược lại với hình ảnh mạnh mẽ, gai góc mà mọi người đang thể hiện lúc bấy giờ. Negav luôn cảm thấy tự ti, không cảm thấy được mình đang "lớn" lên.

Lần thứ 2 là khi tham gia King Of Rap và gặp thất bại dù bản thân đã đặt rất nhiều tâm huyết. Lúc đó, mình may mắn gặp được HIEUTHUHAI và GERDNANG, rồi dần trở thành một "mảnh ghép" cho đến bây giờ.

Tham gia Hành Trình Rực Rỡ, Negav cho rằng điểm khác biệt giữa sân khấu và gameshow là gì?

Trên sân khấu, mọi thứ đều "lung linh", mọi người sẽ không thể biết con người thật của mình. Nhưng khi sinh hoạt ở show thực tế thì yếu tố “đẹp” phải “lùi bước về sau”. Bạn ăn nói, ứng xử thế nào đều được camera ghi lại và… đăng lên TikTok, nên không giấu được bản chất đâu (cười).

Hành Trình Rực Rỡ cũng là một bước ngoặt đối với Negav. Vì mang đến cho mình những trải nghiệm mà trước giờ không nghĩ bản thân sẽ làm.

Các sản phẩm âm nhạc phần lớn xoay quanh tình yêu đã nói lên con người thật của bạn. Negav có phải là một người sống thiên về cảm xúc?

Khi làm nhạc, Negav sẽ có 3 cách: Viết lại dựa trên trải nghiệm thật của mình mượn câu chuyện của người khác hoặc tự tưởng tượng ra. Nhờ đó mà Negav có thể linh hoạt hơn trong cảm hứng sáng tác. Lúc trước, khi viết nhạc, Negav còn bị phụ thuộc vào cảm xúc rất nhiều. Như bài 23:59 là "kỷ niệm" ngày chia tay người yêu, mình... viết nhạc trong nước mắt luôn đó! (cười)

NEGAV VÀ GEN Z ĐẶNG THÀNH AN: CÓ GÌ "LỘ" NẤY!

Luôn “sống thật” trên mạng xã hội lẫn ngoài đời, tính cách hài hước, “lanh chanh” và những nỗi lòng như bao Gen Z bình thường khác - chính là những “nguyên tố” để tạo nên một NEGAV - Thành An “nguyên chất”.

Thu hút sự chú ý bởi “sống thật” trên mạng nhưng Negav có sợ một ngày bị “phản tác dụng” không?

Negav chọn “có gì lộ nấy” trên mạng xã hội, vì cũng... không có hình tượng để mất! (cười). Tuy nhiên, khi đã được nhiều người biết đến, phải ý thức được rõ ràng hơn điều gì nên nói và điều gì nên tránh.

Tình bạn của HIEUTHUHAI và Negav cũng là một câu chuyện được khán giả rất yêu thích. Ấn tượng đầu tiên của Negav với HIEUTHUHAI là gì?

Trước đó, Negav đã từng biết đến HIEUTHUHAI và cảm thấy "bạn này sáng thật". Sau đó cũng không nghĩ nhiều. Cho đến khi gặp Hiếu ở phòng chờ King Of Rap, Hiếu đã làm một điều mà Negav nghĩ mình sẽ không bao giờ quên. Đó là khi một bạn rapper đến chào hỏi mình và gọi mình là "ne-gáp", Hiếu đã nói bạn ấy phát âm đúng tên Negav là "ne-ghíp".

Nhiều người cho rằng, nghệ sĩ Gen Z ngày nay có quá nhiều điều kiện để toả sáng. Là một Gen Z, Negav có bao giờ Negav áp lực vì điều đó?

Thực sự Negav thấy mình đã may mắn hơn các tiền bối rất nhiều. Gặp những người anh em gạo cội trong nghề, họ cũng chia sẻ rằng chúng mình đang được “hưởng” nhiều thứ hơn.