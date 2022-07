Những nhân vật sống sót của “Alice in Borderland” mùa 2: “Cherry Magic” Machida Keita có trở lại?

HHT - Trải qua một mùa phim căng thẳng nghẹt thở, dĩ nhiên không phải tất cả các nhân vật mà khán giả yêu thích đều trở lại trong “Alice in Borderland” (Thế Giới Không Lối Thoát) mùa 2. Và đây là những nhân vật sống sót!

Ryohei Arisu

Mặc dù có vẻ ngoài yếu ớt, nhưng Arisu có sự nhạy bén hiếm có. Ở trong hiểm cảnh, Arisu vẫn có thể nhìn ra những điều mà người khác không thể thấy, từ đó tìm ra chìa khóa để chiến thắng những trò chơi sinh tử.

Sang mùa 2, Arisu đã trở nên cứng rắn và quyết đoán hơn. Cậu tiến vào màn tiếp theo của trò chơi sinh tử tại Borderland với quyết tâm tìm ra kẻ đứng đằng sau, đòi lại công bằng cho những người bạn đã hy sinh.

Yuzuha Usagi

Giờ đây, Usagi là người bạn đồng hành mới và là hy vọng duy nhất của Arisu. Ngược lại, đối với Usagi, giờ đây Arisu cũng là điểm tựa duy nhất mà cô có ở Borderland.

Thế mạnh của Usagi là thể lực, nhanh nhẹn, sức bền. Vốn là một tay leo núi giỏi sống trong rừng, Usagi cũng sở hữu khả năng quan sát nhạy bén, nhận ra được những dấu hiệu nguy hiểm giúp mình cùng đồng đội sống sót.

Shuntarou Chishiya

Sở hữu trí thông minh thiên tài, nhưng “vũ khí” đáng sợ nhất của Chishiya là sự bình tĩnh đến lạnh lùng trong bất kỳ tình huống căng thẳng nào. Điều đó giúp Chishiya luôn tìm ra được đường sống trong những tình huống ngặt nghèo nhất.

Trong các tình huống cần thiết phải lợi dụng hay hy sinh người khác, Chishiya không ngần ngại xuống tay. Có một điều chắc chắn là không ai muốn trở thành kẻ thù của Chishiya.

Kuina Hikari

Vốn là một chàng trai trước khi chuyển giới thành một cô gái, học võ từ nhỏ, Kuina Hikari có sức mạnh và sự dẻo dai đáng nể. Ở Kuina còn có một ý chí mạnh mẽ được trui rèn từ những ngày tháng ở võ đường, từ thời khắc cô quyết định sống vì chính bản thân mình thay vì mong muốn của người khác.

Hơn thế nữa, Kuina có một khao khát mãnh liệt được trở về thế giới thực chăm sóc người mẹ luôn yêu thương và bao dung cho cô. Tất cả tạo thành sức mạnh để Kuina trở thành người sống sót.

Suguru Nigari

Cuối mùa 1 Alice in Borderland, Nigari đã đụng độ Chishiya và ăn nguyên súng bắn lửa tự chế của thiên tài. Dù bị bỏng nặng, Nigari vẫn tấn công Arisu, cuối cùng bị Agni ôm lấy rồi cùng nhau ngã xuống tòa nhà đang bốc cháy.

Thế nhưng, sức sinh tồn của Nigari thật đáng kinh ngạc. Hắn vẫn sống sót và tiến vào màn tiếp theo tại Borderland, tiếp tục gieo rắc kinh hoàng vào thế giới vốn đã rất hỗn loạn điên rồ này.

Rizuna Ann

Là một cô gái thông minh, tin vào khoa học, Rizuna Ann sử dụng trí tuệ và kiến thức của mình để chiến thắng các trò chơi ở Borderland. Cô là một trong những người sống sót tiến vào màn tiếp theo.

Liệu trí tuệ của Ann có giúp cô trụ vững đến cuối cùng? Liệu Ann có bí mật nào đang nắm giữ về sự thật đằng sau Borderland?

Morizono Agni

Tại Bãi Biển, Agni là “Số 2”, Thợ Mũ là “Số 1” - đây là hai kẻ đứng đầu Bãi Biển. Cuối mùa 1 đã tiết lộ sự thật rằng Agni và Thợ Mũ vốn là hai người bạn thân từ thế giới thực, cùng nhau lập ra Bãi Biển với hy vọng tạo ra thiên đường tự tạo, tìm được cách thoát khỏi Borderland.

Vì một số lý do, Agni đã ra tay sát hại Thợ Mũ, sau đó tự mình chìm trong đau khổ và tuyệt vọng vì mất đi người bạn thân nhất. Ở trò Săn phù thủy, Agni đã định cho tất cả cùng chết, kể cả anh ta. Cuối cùng, lời nói của Arisu đã phần nào thức tỉnh Agni, vì thế anh ta đã bảo vệ Arisu khi cậu bị Nigari tấn công, cùng Nigari ngã xuống tòa nhà đang bốc cháy. Sau đó, Agni vẫn chưa chết, liệu anh ta có tìm được sự thanh thản trong mùa 2 của Alice in Borderland?

Takatora Samura (Last Boss)

Trái ngược với những người chơi khác, Takatora Samura - hay còn được gọi là Last Boss - không hề muốn rời khỏi Borderland. Thế giới khắc nghiệt ở Borderland mang lại cho Last Boss cảm giác tự do, cảm giác được sống. Đó chính là lý do Last Boss xăm khắp mình với những hoa văn kỳ dị, hắn muốn mình không còn lý do gì để quay về thế giới cũ.

Trong trò chơi Săn phù thủy, sau khi bị Kuina hạ gục, những người chơi khác tìm ra được phù thủy và chiến thắng trò chơi, Last Boss được nhìn thấy ngồi bất động trong biển lửa. Nhưng Last Boss không đặt dấu chấm hết của mình ở đó. Ngược lại, với nguồn năng lượng sống chỉ tìm thấy khi ở Borderland, Last Boss tiếp tục bước vào màn hai của thế giới sinh tử này.

Mira

Cuối mùa 1 Alice in Borderland, Arisu và những người chơi khác phát hiện ra sự tồn tại của một thế lực đối lập gọi là Kẻ chia bài. Đó là những người thiết kế trò chơi, quan sát những người chơi khác qua các camera theo dõi, và nhận được “visa sống sót” qua mỗi người chơi khi họ thua cuộc.

Trên màn hình lớn trong căn phòng của những Kẻ chia bài, Mira xuất hiện và thông báo về màn tiếp theo của trò chơi. Cô ta có mối quan hệ gì với “cấp trên” điều hành trò chơi? Cô ta biết gì về Borderland cũng như cách thoát khỏi đây?

Daikichi Karube

“Đầu gấu chính nghĩa” Daikichi Karube do nam diễn viên Machida Keita thủ diễn là một trong những nhân vật được yêu thích của Alice in Borderland. Nhưng Karube đã hy sinh trong mùa 1 và chắc chắn không thể hồi sinh trong mùa 2. Có thể nếu trở lại, Karube chỉ xuất hiện trong các cảnh hồi tưởng của Arisu.

Dù không còn nữa, hai người bạn thân Karube cùng Chota mãi mãi sống trong tim Arisu, cho cậu sức mạnh cùng ý chí để tiến vào màn tiếp theo của các trò chơi, hạ gục những kẻ đứng đầu và tìm đường trở về nhà.