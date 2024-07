Những phim hoạt hình đạt doanh thu tỷ đô: Disney và Pixar "bá đạo" chiếm đa số

HHT - Trong lịch sử điện ảnh chỉ có 11 bộ phim hoạt hình đạt được doanh thu trên 1 tỷ đôla tại rạp. Đặc biệt, những tựa phim từ Disney và Pixar lại chiếm đa số.

11. Inside Out 2 (2024) - 1,014 tỷ đô (hơn 25,8 nghìn tỷ VND)

Vào ngày 30/6 vừa qua, bộ phim Inside Out 2 đã xuất sắc đạt mốc 1 tỷ đô (hơn 25 nghìn tỷ VND) doanh thu tại rạp. Đây là phim hoạt hình đạt được cột mốc này nhanh nhất, vượt qua kỷ lục cũ thuộc về Frozen 2. Với những lời khen dành cho phần cốt truyện mới mẻ và đầy nhân văn, Inside Out 2 dự kiến sẽ là một đối thủ nặng ký cho hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc nhất tại Oscar 2025.

10. Zootopia (2016) - 1,026 tỷ đô (hơn 26,1 nghìn tỷ VND)

Ra mắt vào năm 2016, Zootopia được xem là một trong những niềm tự hào của Disney khi đạt doanh thu tỷ đô. Tác phẩm này không chỉ gây ấn tượng với thế giới động vật đầy sinh động, mà còn đem đến những câu chuyện đầy thú vị cùng với đó là các vấn đề xã hội được lồng ghép khéo léo. Nhờ sự ủng hộ to lớn từ khán giả đại chúng, Disney đã bật đèn xanh để sản xuất phần 2 cho Zootopia.

9. Finding Dory (2016) - 1,029 tỷ đô (hơn 26,19 nghìn tỷ VND)

Cùng đạt thành tích ấn tượng với Zootopia trong năm 2016, Finding Dory là phần hậu truyện của tác phẩm Finding Nemo từng ra mắt vào năm 2003. Dù chất lượng của phần hậu truyện này không được đánh giá cao, khán giả vẫn sẵn lòng ủng hộ Finding Dory nhờ những kỷ niệm đẹp với phần phim cũ.

8. Despicable Me 3 (2017) - 1,035 tỷ đô (hơn 26,3 nghìn tỷ VND)

Despicable Me được xem là một trong những thương hiệu phim “đẻ trứng vàng" của hãng phim hoạt hình Illumination. Despicable Me 3 đã xuất sắc thu về hơn 1,035 tỷ đô (hơn 26,3 nghìn tỷ VND) doanh thu nhờ sự ủng hộ to lớn của khán giả với các Minions. Đặc biệt, phần 3 của phim còn có sự tham gia của Dru - cậu em trai song sinh của Gru. Dù chỉ mới xuất hiện trong phần 3, nhưng Dru đã nhanh chóng trở thành một trong những nhân vật được yêu thích của loạt phim này.

7. Toy Story 3 (2010) - 1,067 tỷ đô (hơn 27,1 nghìn tỷ VND)

Là một trong những thương hiệu phim hoạt hình tồn tại lâu đời nhất, phần đầu tiên của Toy Story từng ra mắt vào năm 1995. Sau thành công của phần 2, chính Disney đã đẩy mạnh kế hoạch các phần hậu truyện cho thương hiệu này. Phần 3 chính là trái ngọt mà Disney chờ đợi bấy lâu, không chỉ đạt doanh thu khủng, Toy Story còn đạt 2 tượng vàng Oscar danh giá.

6. Toy Story 4 (2019) - 1,074 tỷ đô (hơn 27,3 nghìn tỷ VND)

Thật khó tin rằng Pixar có thể một lần nữa lặp lại thành công mà Toy Story 3 đạt được với phần thứ 4. Dĩ nhiên với sự thành công vượt ngoài mong đợi của phần 4, Disney đã bật đèn xanh để Toy Story 5 được đưa vào sản xuất, dự kiến ra mắt vào năm 2026.

5. Minions (2015) - 1,159 tỷ đô (hơn 29,5 nghìn tỷ VND)

Xuất hiện với vai trò phụ tá trong phần phim Despicable Me đầu tiên, nhưng với sự đáng yêu, Minions dần dần trở thành nhân vật không thể thiếu. Năm 2015, hãng phim Illumination quyết định ra mắt phần phim riêng cho nhân vật này. Hàng loạt sản phẩm ăn theo như đồ chơi, phim ảnh, sản phẩm âm nhạc,... liên quan đến nhân vật này đều được quan tâm rộng rãi.

4. Incredibles 2 (2018) - 1,243 tỷ đô (hơn 31,6 nghìn tỷ VND)

Phần đầu tiên của The Incredibles ra mắt vào năm 2004 và thu được con số khủng tại phòng vé là 631 triệu đô (hơn 16 nghìn tỷ VND). Mãi 14 năm sau, phần thứ 2 của thương hiệu siêu anh hùng mới được ra mắt với khán giả đại chúng. Giống với trường hợp của Finding Dory, Incredibles 2 thành công lớn tại rạp nhờ vào sự hoài niệm mà tác phẩm này mang lại cho nhiều thế hệ khán giả.

3. Frozen (2013) - 1,285 tỷ đô (hơn 32,7 nghìn tỷ VND)

Phá đi những quy tắc cũ về dòng phim công chúa của Disney, Frozen mang đến một câu chuyện mới mẻ, đầy hơi hướng của thời đại mới về sự độc lập của phái nữ. Phim nhanh chóng trở thành một hiện tượng phòng vé vào năm 2013. Ca khúc nhạc phim Let It Go trở thành một trong những bản hit nổi tiếng nhất lịch sử điện ảnh. Với những thành công đó, Disney không ngần ngại thực hiện thêm phần 2 và và 3 cho phim.

2. The Super Mario Bros Movie (2023) - 1,36 tỷ đô (hơn 34,6 nghìn tỷ VND)

Dù sở hữu “con gà đẻ trứng vàng" mang tên Despicable Me, Illumination vẫn gặp khó khăn trong việc giúp các tác phẩm khác của hãng đạt được thành công như vậy. Tuy nhiên, sau khi thành công thương thảo với Nintendo và cho ra mắt The Super Mario Bros Movie, Illumination lại một lần nữa tạo ra một thương hiệu phim thành công mới. Là tựa game quen thuộc của nhiều thế hệ khán giả, không khó hiểu khi phim nhận được sự ủng hộ to lớn trên toàn cầu.

1. Frozen 2 (2019) - 1,454 tỷ đô (hơn 37 nghìn tỷ VND)

Frozen 2 là một trong những minh chứng cho việc phần thứ 2 luôn có thể hay hơn phần đầu tiên. Ra mắt cách phần đầu tiên 6 năm, Disney đã khai thác câu chuyện mới cho Frozen 2, về những thức tỉnh bên trong bản thân nhân vật. Phần đồ hoạ chỉn chu kết hợp với những bản nhạc ấn tượng, Frozen 2 xứng đáng với danh hiệu phim hoạt hình có doanh thu cao nhất lịch sử, tính đến hiện tại.