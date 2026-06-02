Những tuổi nào may mắn nhất trong tháng 6/2026 khi năng lượng Hỏa đạt đỉnh?

HHTO - Tháng 6/2026 có tiết Mang Chủng (bắt đầu vào 5/6), Tết Đoan Ngọ (19/6) và bắt đầu tiết Hạ Chí (21/6) - 3 mốc đánh dấu năng lượng Hỏa đạt đỉnh điểm rồi đảo chiều. Những tuổi nào sẽ được lợi nhất?

Tóm tắt nhanh: · Năng lượng Hỏa đạt đỉnh trong nửa đầu tháng 6. · Tuổi Ngọ và Mùi dễ có những cơ hội rõ rệt, nên tận dụng nhưng cần giữ tỉnh táo. · Tuổi Tý và Hợi cần chuẩn bị và quan sát để tận dụng sự chuyển chiều năng lượng trong khoảng cuối tháng. · Tết Đoan Ngọ là thời điểm tốt để “thanh lọc” các mối quan hệ và phần việc tiêu hao năng lượng.

Tháng 6/2026 và đỉnh điểm năng lượng Hỏa

Tiết Mang Chủng (bắt đầu vào 5/6) mang năng lượng Hỏa mạnh mẽ, và năm nay lại là năm Song Hỏa. Vì vậy, có thể coi đây là khoảng thời gian Hỏa rất mạnh trong năm.

Rồi đến 21/6, tiết Hạ Chí bắt đầu, được coi là khi năng lượng Dương đạt cực đại. Mà theo quy luật Âm Dương của phương Đông từ xa xưa thì “dương cực sinh âm”. Do đó, tháng 6 có 2 nửa với tính chất gần như đối lập.

Còn một mốc đáng chú ý nữa là Tết Đoan Ngọ (19/6/2026). Theo quan niệm dân gian, đây là thời điểm thanh lọc những thứ tiêu cực, tái cân bằng.

Dựa vào những yếu tố trên, có 4 con giáp được cho là phù hợp nhất với năng lượng của tháng này.

Tuổi Ngọ: Giữ tỉnh táo và tận dụng cơ hội

Người tuổi Ngọ đang ở một trong những thời điểm thuận nhất trong cả năm, nhưng cũng chính vì vậy lại cần giữ tỉnh táo, tuyệt đối tránh chủ quan. Tết Đoan Ngọ 19/6 là thời điểm tốt để người tuổi Ngọ "thanh lọc" - dừng những mối quan hệ hoặc phần việc đang gây tiêu hao năng lượng mà không thấy có lợi ích gì. Tiết Hạ Chí là thời điểm người tuổi Ngọ nên đi chậm lại, quan sát và giữ các thành quả. Không nên tiếp tục tăng tốc vào lúc này vì giống như người đi ngược gió, dễ hao sức không cần thiết.

Tuổi Mùi: Lợi thế nhị hợp

Tháng 6 là lúc tuổi Mùi có lợi thế rõ ràng. Ngọ và Mùi là cặp nhị hợp (lục hợp), tương trợ nhau một cách tự nhiên. Vì vậy, trong tháng này, người tuổi Mùi có lực đẩy như một người đang đứng đúng vị trí. Nửa đầu tháng, người tuổi Mùi có nhiều cơ hội để kết nối và mở rộng quan hệ, dễ gặp quý nhân. Sau Hạ Chí, nên tập trung xây dựng nền tảng bền vững từ những mối quan hệ mới đó. Trong tháng này, màu vàng đất và nâu là màu hỗ trợ tốt cho người tuổi Mùi.

Tuổi Tý và Hợi: Hành Thủy gặp Hỏa, chờ sự chuyển chiều

Tuổi Tý: Vốn thuộc hành Thủy, người tuổi Tý thường cảm thấy như đang bơi ngược dòng nước do năm nay có năng lượng Hỏa mạnh. Nhưng sau ngày bắt đầu tiết Hạ Chí 21/6, khi năng lượng Âm bắt đầu tăng, lớp Thiên Hà Thủy (mệnh của năm nay) trở nên rõ hơn, thì người tuổi Tý nhanh chóng cảm nhận được sự chuyển chiều và được hỗ trợ tốt trong nhiều công việc. Người tuổi Tý nên dùng nửa đầu tháng để chuẩn bị kỹ các kế hoạch, để cuối tháng chốt các quyết định hoặc hành động.

Tuổi Hợi: Cũng thuộc Thủy như Tý, nhưng Hợi còn mang năng lượng Âm mạnh hơn, tính cách lại bình tĩnh, phù hợp hơn với tính chất "thanh lọc và tái cân bằng" của Tết Đoan Ngọ. Nên sau ngày 19/6, nhất là từ 21/6, người tuổi Hợi đặc biệt được hưởng lợi từ trực giác nhạy bén, dễ nhận ra được những mối quan hệ không tốt. Ngoài ra, những quyết định của người tuổi Hợi thường có cơ sở và đúng đắn, dù người ngoài tưởng là “cảm tính”.

4 tuổi trên được cho là dễ có nhiều cơ hội do phù hợp với năng lượng của tháng. Nhưng như vậy không có nghĩa là những tuổi khác không may mắn, mà thực tế, tuổi nào cũng có thể tự tạo cơ hội, may mắn cho mình bằng sự chủ động, tích cực và chuẩn bị kỹ càng.



*Thông tin mang tính tham khảo, không phải cơ sở cho các quyết định quan trọng.