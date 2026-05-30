Hà Nội sắp đón nắng nóng trở lại, liệu có ngày nào gay gắt bằng đợt trước?

HHTO - Hà Nội sẽ tăng nhiệt trở lại từ ngày 31/5 sau một ngày dịu hơn nhờ gió Đông Bắc và mưa. Đợt nóng sắp tới có ngày nào cực đoan như đợt vừa qua không, nhiệt độ thế nào?

Tóm tắt nhanh: · Hà Nội hôm nay dịu hơn nhờ gió Đông Bắc và mưa rạng sáng. · Từ 31/5, nhiệt độ tăng trở lại, nắng nóng quay lại. · Đợt nóng mới dự báo kéo dài nhưng không có ngày nào cực đoan như đợt trước.

Thời tiết Hà Nội hôm nay, 30/5, dễ chịu hơn hẳn sau đợt nắng nóng. Gió Đông Bắc cộng với mưa lúc rạng sáng ở một số nơi giúp thành phố "thoát" được ngưỡng nắng nóng.

Nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội chiều nay là khoảng 38 - 39oC, như vậy là thấp hơn đáng kể so với vài hôm trước, khi mức cảm nhận lên tới 46 - 47oC, thậm chí hơn.

Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 30/5. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Hà Nội lại tăng nhiệt từ ngày mai

Theo các mô hình dự báo hiện tại, từ ngày mai 31/5, nhiệt độ ở Hà Nội sẽ tăng và nắng nóng quay lại. Tuy nhiên, đợt nóng sắp tới được dự báo không có ngày nào cực đoan đến mức như đợt vừa qua.

Vài ngày tới, ở Hà Nội có gió Nam - Đông Nam, không phải gió Tây như đợt trước nên cảm giác nóng cũng bớt… kinh hoàng, nhiệt độ cảm nhận buổi chiều khoảng 42 - 43oC.

Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều mai, 31/5. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Đợt nóng mới có thể kéo dài

Các mô hình hiện tại cho thấy trong đợt nóng tới, Hà Nội có thể vẫn có ngày nắng nóng gay gắt (nhiệt độ cao nhất từ 37oC trở lên), nhưng khả năng lớn là không có ngày nào "căng thẳng" như lúc cao điểm của đợt trước. Chiều tối và đêm có thể có mưa dông cục bộ.

Dù vậy, đợt nóng sắp tới có thể kéo dài đến khoảng 7/6. Nắng nóng nhiều ngày dễ khiến cơ thể xuống sức, mệt mỏi, dù nhiệt độ ban ngày không lập kỷ lục nữa

Người dân lưu ý gì?

Trong đợt nắng nóng kéo dài, người dân nên tránh ra ngoài lúc nắng gắt nếu có thể, uống nhiều nước, nghỉ ngơi hợp lý. Nếu có mưa dông chiều tối, người dân nên trú ở nơi an toàn, đề phòng gió mạnh và sét.