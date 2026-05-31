Điều hòa không lạnh có phải do hết gas? Nhiều nhà có thể đang tốn tiền oan

HHTO - Nhiều người nghĩ điều hòa dùng một thời gian là phải bơm gas, hoặc phải bơm định kỳ. Tuy nhiên, điều hòa yếu chưa chắc do hết gas và việc chỉ bơm gas có thể khiến nhiều gia đình tốn tiền oan.

Tóm tắt nhanh: · Điều hòa gia đình thường không cần bơm gas định kỳ. · Điều hòa yếu chưa chắc do hết gas mà có thể do bụi bẩn hoặc quá tải, cần xác định nguyên nhân cụ thể. · Việc nạp gas điều hòa khi không cần thiết có thể khiến người dùng tốn tiền oan.

Nhiều gia đình khi thấy điều hòa không lạnh hoặc làm mát kém thường nghĩ ngay đến việc “hết gas” và gọi thợ đến bơm gas. Cũng không ít người kể rằng họ gọi thợ đến để vệ sinh và bảo dưỡng điều hòa, nhưng thợ lại tư vấn… cần bơm gas.

Tuy nhiên, theo anh H.A., kỹ thuật viên từng công tác tại một đại sứ quán ở Hà Nội, điều hòa gia đình không phải thiết bị cần bơm gas định kỳ như nhiều người vẫn nghĩ.

Nhiều gia đình thấy điều hòa lạnh yếu liền nghĩ là "hết gas". Ảnh minh họa: Polar Aire.

Điều hòa gia đình thường không tự “hao gas”

Theo ClimaMarket, nền tảng chuyên cung cấp giải pháp làm nóng và làm lạnh tại châu Âu, thì gas trong hệ thống điều hòa không khí không bị tiêu hao hay bị "hết" trong quá trình sử dụng bình thường. Gas chỉ đơn giản là lưu thông trong hệ thống. Trừ phi có rò rỉ, nếu không thì không cần phải nạp lại gas điều hòa.

Điều hòa bị rò rỉ gas có thể có các dấu hiệu như làm mát yếu, chạy lâu mới mát hoặc khiến tiền điện tăng đáng kể. Nhưng các dấu hiệu này cũng có thể do những nguyên nhân khác, gia đình cần nhờ thợ kỹ thuật kiểm tra và sửa (tuyệt đối không tự sửa vì có thể nguy hiểm), chứ không phải cứ bơm gas là xong.

Việc xử lý các vấn đề của điều hòa nên do thợ kỹ thuật có kinh nghiệm thực hiện. Ảnh minh họa: Alvarez Plumbing and A/C.

Điều hòa yếu chưa chắc do hết gas

Nhiều nguyên nhân khác ngoài việc rò rỉ gas cũng có thể khiến điều hòa làm mát kém như lưới lọc bẩn, cục nóng phủ bụi, phòng không kín, nhiệt độ ngoài trời rất cao, điều hòa hoạt động liên tục khi nắng nóng gay gắt, điều hòa có lỗi kỹ thuật…

Theo Aircon Express, đơn vị dịch vụ điều hòa tại Singapore, việc chỉ dựa vào cảm giác “điều hòa không lạnh” để kết luận hết gas hay yếu gas là một hiểu nhầm phổ biến. Trong phần lớn trường hợp, điều hòa cần được vệ sinh hoặc kiểm tra hệ thống chứ không phải bơm gas.

Việc vệ sinh điều hòa thì nên thực hiện định kỳ. Ảnh minh họa: Lion City Aircon.

Người dùng nên làm gì?

Các công ty cung cấp dịch vụ điều hòa khuyến nghị người dùng nên vệ sinh điều hòa định kỳ, đặc biệt trước mùa nóng, nhưng không nên mặc định rằng cứ một năm là phải bơm gas, hoặc thấy điều hòa không lạnh là bơm gas.

Nếu điều hòa có dấu hiệu hoạt động kém, người dùng nên nhờ thợ kỹ thuật đáng tin cậy kiểm tra nguyên nhân cụ thể, hỏi rõ tình trạng rò rỉ gas (nếu có) và cách xử lý.

Việc bơm gas khi không cần thiết không chỉ gây tốn tiền mà còn có thể che lấp lỗi kỹ thuật thật sự của máy, khiến người dùng có thể lại tốn tiền và thời gian trong những lần sửa tiếp theo.

​

​