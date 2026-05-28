Hà Nội tăng khả năng mưa dông trong hôm nay, có thể mưa to vào lúc nào?

HHTO - Hà Nội đã giảm nóng đáng kể trong hôm nay, 28/5, và khả năng mưa dông tăng từ khoảng chiều tối. Nếu có mưa to thì dễ xảy ra vào thời điểm nào?

Tóm tắt nhanh: · Khả năng mưa dông ở Hà Nội tăng từ chiều tối 28/5. · Nếu có mưa to, thời điểm dễ xảy ra là tối muộn đến đêm 28/5 hoặc cùng thời điểm ngày 29/5. · Trong ngày 29/5, Hà Nội có mưa rải rác, nhiệt độ có thể tiếp tục giảm nhẹ.

Hà Nội giảm nóng sau nhiều ngày oi bức

Sau chuỗi ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt, Hà Nội đã giảm nóng đáng kể vào hôm nay, 28/5. Nhiệt độ cảm nhận chiều nay ở Hà Nội là khoảng 41oC, tuy không phải là mát nhưng “nhẹ nhàng” hơn rất nhiều so với mấy ngày vừa rồi.

Tối và đêm qua, một số nơi ở Hà Nội đã xuất hiện mưa dông ngắn. Sang chiều tối nay, 28/5, khả năng mưa dông tại Hà Nội tăng lên.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, miền Bắc chuyển sang trạng thái có mưa dông rải rác, ít nhất là trong hôm nay và ngày mai.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 28/5. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Nếu Hà Nội có mưa to thì vào thời điểm nào?

Nếu Hà Nội có mưa dông thì khả năng cao là vào tối muộn đến đêm nay hoặc tối muộn đến đêm mai, 29/5.

Trong ngày 29/5, do vẫn có thể có mưa rải rác nên dự báo nhiệt độ giảm một chút nữa, tức là trời mát hơn ít nhiều. Người dân ra ngoài nên mang theo đồ che mưa.

Dự báo mưa (những vùng màu xanh da trời) ở một số khu vực tại miền Bắc đêm nay. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Người dân nên chú ý khi có dông mạnh

Mưa dông giúp giảm nhiệt nhưng dông luôn được coi là nguy hiểm, có thể đi kèm gió mạnh, sấm sét, mưa đá. Vì vậy, người dân nếu đang ở ngoài trời mà thấy có dông thì nên nhanh chóng tìm nơi trú an toàn, tránh đứng gần cây cao, cột điện hoặc các kết cấu dễ rơi, đổ.