"Ninh An Như Mộng" thêm cảnh khác nguyên tác, Trương Lăng Hách lấy nước mắt khán giả

HHT - Trong "The Escape of the Seven"(7 Escape - Cuộc Chiến Sinh Tồn), người đáng thương không chỉ Bang Da Mi mà còn có Min Do Hyuk (Lee Joon). Anh mới là người bị nhắm đến, bị hãm hại, lợi dụng hết lần này tới lần khác. Min Do Hyuk đặt hết niềm tin vào Matthew Lee, nhưng cũng chính hắn là người muốn tuyệt đường sống của anh.