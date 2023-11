Nhân duyên khó lường của hai "nam thần C-Biz" Vương Hạc Đệ - Trương Lăng Hách

HHT - Hè năm ngoái, Vương Hạc Đệ và Trương Lăng Hách cùng đem lòng si mê nữ chính Ngu Thư Hân trong "Thương Lan Quyết". Tới mùa Thu năm nay, hai bộ phim cùng đang chiếu của cả hai lại có chung nữ chính là Bạch Lộc. "Bùng binh" do bộ tứ này tạo ra cũng khiến "mọt phim" quay cuồng không biết nên "nhảy lên thuyền" nào.

Ninh An Như Mộng bất ngờ gia nhập đường đua màn ảnh Hoa ngữ vào ngày 7/11, sau thời gian dài bị trì hoãn, do Bạch Lộc và Trương Lăng Hách đóng chính. Trước đó vài ngày, cũng một bộ phim khác do Bạch Lộc đóng chính phát sóng, là Dĩ Ái Vi Doanh.

Tình huống này giúp cô có cơ hội thăng hoa hết cỡ trên màn ảnh, nhưng cũng khiến Bạch Lộc rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan khi hai vai diễn của mình cạnh tranh trực tiếp trên mặt trận truyền thông lẫn các bảng xếp hạng nhiệt độ.

Một điểm trùng hợp nữa, hai nam chính sánh đôi cùng Bạch Lộc trong 2 bộ phim này là Trương Lăng Hách và Vương Hạc Đệ từng hợp tác với nhau trong Thương Lan Quyết, tác phẩm gây sốt màn ảnh Hoa ngữ mùa Hè năm ngoái. Khi đó, Vương Hạc Đệ đóng chính, vào vai Nguyệt tôn - Đông Phương Thanh Thương, Trương Lăng Hách là nam phụ, vào vai Chiến thần - Trường Hành. Cả hai cùng dành tình cảm cho Hoa Lan Nhỏ (Ngu Thư Hân thủ vai).

Từ Hè năm trước qua tới mùa Thu năm nay, Trương Lăng Hách và Vương Hạc Đệ vẫn chưa dứt được cuộc cạnh tranh nữ chính. Cư dân mạng còn phát hiện sau "bùng binh" Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi - Địch Lệ Nhiệt Ba - Dương Dương, C-Biz giờ đã có thêm "bùng binh" mới là Trương Lăng Hách - Ngu Thư Hân - Vương Hạc Đệ - Bạch Lộc. Vì 4 người tạo thành một vòng lặp, lần lượt bắt cặp với nhau đóng chính trong 4 bộ phim khiến hội đẩy thuyền cũng chóng mặt.

Chưa kể, khán giả của Thương Lan Quyết còn mê mẩn tương tác từ thù thành bạn của bộ đôi Nguyệt tôn - Chiến thần nên số fan "đu" theo bộ đôi này cũng không ít. Ngu Thư Hân và Bạch Lộc cũng là đôi bạn thân nổi tiếng của C-Biz.

Thương Lan Quyết được coi là phim cổ trang thành công nhất mùa Hè năm 2022. Vân Chi Vũ cũng gây được tiếng vang nhất định dù kịch bản gây tranh cãi. Dĩ Ái Vi Doanh đạt được hiệu ứng truyền thông và thu hút quảng cáo tốt ngay từ những tập đầu đến hiện tại. Ninh An Như Mộng có khởi đầu cũng khá ổn và được khán giả đánh giá cao ở kịch bản hấp dẫn. Là dự án cấp S+ (đầu tư khủng), Ninh An Như Mộng được kỳ vọng sẽ tạo nên cơn sốt màn ảnh cuối năm nay.