Nơi Giấc Mơ Tìm Về: Việt Hoa tìm được chân ái sau khi Lãnh Thanh quay về với nữ phụ?

HHT - “Nơi Giấc Mơ Tìm Về” chính là bộ phim có màn quay xe khét lẹt nhất khi thay vì để nam chính và nữ chính đến với nhau, biên kịch lại đưa nam chính trở lại với nữ phụ sau thời gian dài chia tay. Rất may là sau đó, nữ chính cũng tìm được chân ái của đời mình.

Theo công thức của những bộ phim tình cảm lãng mạn thì nam chính và nữ chính nhất định sẽ yêu nhau sau khi trải qua nhiều sóng gió. Đặc biệt là nữ phụ dù có bày đủ mọi chiêu trò cũng không thể giành được trái tim nam chính.

Nửa đầu của Nơi Giấc Mơ Tìm Về cũng diễn ra như vậy: Nam chính Gia An nhất quyết cắt đứt với bạn gái cũ Mai Anh để bày tỏ tình cảm với nữ chính Phương. Đến khi Phương bắt đầu rung động trước Gia An thì Mai Anh bỗng dưng báo tin có thai, nên Gia An buộc phải cưới cô. Ban đầu, Gia An lạnh lùng phản đối, rồi chấp nhận cưới cho tròn trách nhiệm, rồi sau đó lại thấy lo lắng quan tâm đến Mai Anh như chưa từng có mâu thuẫn trước đó.

Màn quay xe này khiến Phương từ nữ chính bỗng trở thành nữ thứ cô đơn. Nhưng rất may biên kịch vẫn nhớ tới Phương, nên để một chàng bạn học cũ tên Mạnh, người yêu thầm cô từ lâu bỗng dưng xuất hiện trở lại. Mạnh không ngừng thả thính Phương, bao năm qua xây hẳn một trang trại như lời Phương từng ao ước, sẵn sàng làm mọi thứ vì cô. Và tất nhiên Phương không thể không cảm động trước chân tình của Mạnh.

Khi bước sang những tập cuối cùng, Nơi Giấc Mơ Tìm Về còn xuất hiện hai nhân vật mới là bố mẹ của Phương. Trước đây, khán giả chỉ biết rằng bố mẹ cô đi nước ngoài, và bây giờ thì trở về. Nhiều khán giả đang đoán rằng bố mẹ Phương hẳn sẽ đóng vai trò quan trọng với mạch phim, nên phải chờ tới hết phim mới lộ diện như thế này. Liệu thân phận của Phương có phải một cô gái bình thường, hay cũng có liên quan tới bí mật năm xưa của gia đình Gia An?