Nổi tiếng vì chống lại nạn body shaming, nay Lizzo lại đuổi việc vũ công vì tăng cân?

HHT - Mới đây, Lizzo bị ba nữ vũ công khởi kiện vì hành vi quấy rối, đuổi việc nhân viên do họ tăng cân. Những nhân viên này cho biết họ cảm thấy bị xúc phạm và tổn thương tinh thần nghiêm trọng.

Ba vũ công từng làm việc cho Lizzo bao gồm Arianna Davis, Crystal Williams và Noelle Rodriguez đã đệ đơn kiện nữ ca sĩ vì hành vi quấy rối và môi trường làm việc độc hại. Lizzo bị cáo buộc đã ép một vũ công phải thực hiện động tác vũ đạo nhạy cảm trong một hộp đêm ở Amsterdam, bắt cả nhóm phải trải qua kiểm tra khắc nghiệt vì nghi ngờ họ sử dụng thức uống có cồn khi đang làm việc.

Nổi tiếng với việc theo đuổi và tôn vinh vẻ đẹp đa dạng (body positivity) nhưng nay Lizzo lại bị "tố" chì chiết một vũ công khi cô tăng cân. Chủ nhân hit Special được cho là đã mắng mỏ và đuổi việc người này sau khi ghi hình một cuộc họp vì "tình trạng sức khỏe". Theo như đơn kiện được đệ trình lên Tòa án tối cao Los Angeles, đội trưởng đội nhảy cho biết những hành vi xúc phạm cấp dưới nặng nề của nữ rapper khiến họ bị tổn hại về tinh thần.

Luật sư của nhóm vũ công - Ron Zambrano chia sẻ: "Cách Lizzo và đội ngũ quản lý của cô ấy đối xử với các vũ công dường như đi ngược lại tất cả những gì mà Lizzo đại diện. Ở phương diện cá nhân, nữ ca sĩ lại làm xấu mặt các vũ công của mình và hạ thấp họ theo những cách không chỉ bất hợp pháp mà còn rất tồi tệ".

Arianna Davis và Crystal Williams bắt đầu biểu diễn cùng Lizzo sau khi thi đấu trong chương trình thực tế trên Amazon Watch Out for the Big Grrrls vào năm 2021. Noelle Rodriguez được Lizzo thuê cùng năm sau khi biểu diễn trong video Rumors nhưng lại từ chức vào đầu năm nay. Cho đến nay Lizzo và công ty Big Grrrl Big Touring, Inc của cô vẫn chưa lên tiếng phản hồi sự việc.