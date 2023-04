Nồm ẩm cuối cùng cũng chấm dứt, đêm nay miền Bắc đón không khí lạnh yếu, chuyển mưa rào

HHT - Từ đêm nay (14/4), các tỉnh miền Bắc đón không khí lạnh yếu, trời chuyển mưa rào, nền nhiệt giảm nhẹ.

Khối không khí lạnh này nén và đẩy rãnh áp thấp xuống phía Nam, kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m sẽ gây mưa giông diện rộng cho các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung bộ.

Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cho biết, khoảng chiều tối 14/4, mưa giông bắt đầu xuất hiện tại vùng núi Bắc bộ. Trong 14/4 đến hết ngày 15/4, Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to với lượng 15-30 mm, có nơi trên 70 mm.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực phía Đông Bắc bộ, Bắc Trung bộ trong 2 ngày 15-16/4, trời lạnh về đêm và sáng, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất Bắc bộ trong hai ngày cuối tuần từ 20-22 độ C, riêng vùng núi phía Bắc dưới 20 độ C.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ sáng sớm 15/4, khu vực phía Bắc của vịnh Bắc bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 4-5, giật cấp 6-7, sóng biển cao 1-2 m.

Trước khi có mưa lớn do không khí lạnh tràn xuống, ngày 14/4, các tỉnh Đông Bắc bộ tiếp tục nhiều mây, có mưa phùn và sương mù, trời nồm ẩm.

Từ ngày 16/4, mưa giông ở Bắc bộ giảm dần, trời xuất hiện nắng về trưa và chiều. Từ đầu tuần tới, mưa chấm dứt, nắng nóng cục bộ xuất hiện.

Tại Nam bộ, trong hai ngày 14-15/4, trời nắng, khu vực Đông Nam bộ có nắng nóng. Dự báo từ chiều tối và tối 15/4 đến ngày 18/4, khu vực Nam bộ chịu ảnh hưởng của rãnh thấp xích đạo hoạt động yếu nên có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.