NÓNG: 2NE1 bất ngờ tái hợp tại Lễ hội âm nhạc Coachella, Dara diễn "sung" đến... rớt dép

HHT - Người hâm mộ khắp nơi đang vừa vui mừng vừa vỡ òa trong xúc động khi 4 mảnh ghép của 2NE1 bất ngờ hội ngộ trên sân khấu sau 6 năm. Bản hit "I AM THE BEST" được các cô gái làm sống lại tại Lễ hội âm nhạc lớn nhất hành tinh Coachella.