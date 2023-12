Not Friends: Hãy trân trọng nhau khi còn có thể, vì đôi khi ta không có cơ hội thứ hai

HHT - Kể câu chuyện xoay quanh một nhóm bạn trẻ "học đòi" làm phim, "Not Friends" (tựa Việt: Bạn (Không) Thân) mang đến những bài học ý nghĩa về ước mơ, hoài bão và tình bạn tuổi học trò.

Not Friends (tựa Việt: Bạn (Không) Thân) xoay quanh câu chuyện về chàng nam sinh có tên Pae (Anthony Buisseret thủ vai). Vào năm lớp 12, Pea ẩu đả với vài người bạn và bị tố bạo lực học đường. Sau sự cố này, Pea buộc phải chuyển trường để hoàn thành học kỳ cuối của chương trình THPT.

Dù là một cậu chàng khá trầm tính, không thích vướng vào rắc rối, nhưng khi đến ngôi trường mới. Pea lại vô tình gây ra loạt náo động ở nơi đây. Pea trải qua những ngày tháng có vui vẻ, có đau buồn và tích góp được cả những bài học quý giá, đáng nhớ nhất đời học sinh.

Khi Gen Z làm phim

Ngày đầu tiên đặt chân đến lớp học mới, Pae gặp được một người bạn cùng bàn kỳ lạ tên Joe (Pisitpol Ekaphongpisit đóng). Người này bắt chuyện ngay với Pae: “Các nhà khoa học từng nói rằng chúng ta chỉ có thể có 150 người bạn trong đời. Cậu là người bạn thứ 150, và cũng là người bạn mới nhất của tớ”.

Trái ngược với vẻ ngoài chán nản, ủ dột của Pea, Joe là một cậu thiếu niên mang đầy nhiệt huyết và hoài bão về tương lai. Song có vẻ nỗ lực làm quen của Joe không mấy thành công, vì Pea luôn tỏ ra xa cách và từ chối tiếp chuyện. Hai người quen biết chưa được lâu thì Joe đột ngột gặp tai nạn giao thông rồi qua đời. Lúc này, Pae tự nhận là bạn thân Joe, lên kế hoạch làm một dự án phim ngắn để tưởng nhớ người bạn quá cố.

Sau khi dự án phim kia được công bố với toàn trường, một nữ sinh cùng khóa tên Bokeh (Thitiya Jirapornsilp thủ vai) đã tìm đến Pea. Bokeh tự giới thiệu mình là “con nhà nòi”, ngỏ ý muốn góp sức cho dự án trong phần quay dựng phim. Nào ngờ, Bokeh mới từng là người bạn thân thật sự của Joe, cô nàng đến với mục đích chính là “lật tẩy” Pea. Vì Pea làm bộ phim này nào phải vì Joe, cậu chàng chỉ xem nó như công cụ tranh tấm vé tuyển thẳng vào đại học mà không cần thi cử.

Từ một tay mơ, Pea nhanh chóng nhận ra mình cũng thích làm phim, làm đạo diễn. Sau những tình huống dở khóc dở cười trên phim trường, Pea không chỉ học được những thứ liên quan đến điện ảnh, mà cậu còn ngộ được thế nào là “teamwork”, thế nào là “tinh thần đồng đội”, và thế nào là những người bạn thật sự gắn kết với nhau.

“Có hai điều tớ thích nhất trên thế giới này.

Một là làm bạn, hai là làm phim”.

Not Friends cũng mang đến những tiếng cười vụn vặt cho khán giả khi bất ngờ nhắc đến những cái tên kỳ cựu trong giới điện ảnh, điển hình như Christopher Nolan (người làm nên Interstellar, Tenet, Oppenheimer,...), James Cameron - đạo diễn thương hiệu Avatar, sao “Mission: Impossible” Tom Cruise, hay Châu Tinh Trì - người được mệnh danh là "vua hài kịch châu Á”.

Chúng ta rồi sẽ trở thành bạn thân chứ?

Not Friends là một bộ phim mang phong cách hài hước, tươi sáng dựa trên những chất liệu bình dị của đời sống học đường. Nhưng không vì lẽ đó mà nội dung phim trở nên đơn giản, nhạt nhòa. Not Friends có cốt chuyện khá dày dặn và phức tạp, phim còn khiến người xem phải chuyển từ trạng thái vui vẻ sang căng thẳng, hồi hộp với loạt plot-twist (lật kèo) ở cuối phim. Và sau tất cả những biến cố, những quyết định khó khăn mà nhân vật chính phải đưa ra, Not Friends hướng đến thông điệp lớn lao là tôn vinh tình bạn chân thành.

“Cậu có biết khi nào ta sẽ trở thành ‘bạn thân’ của ai đó không? Đó là khi ta dám chia sẻ bí mật của mình với người đó.”

Trong quá trình lên ý tưởng cho dự án phim ngắn, nhóm bạn của Pea đã tái hiện lại một phân cảnh trong Tenet (2020). Mà khi diễn giải về Tenet, đạo diễn Christopher Nolan từng nhắn nhủ đến khán giả rằng: “Đừng cố gắng hiểu, mà hãy cố cảm nhận”.

Câu nói này có nét tương đồng rất lớn với câu chuyện mà Not Friends muốn nhắn gửi về bản chất của tình bạn. Mỗi người sẽ có một đời riêng, nên ta đừng cố gắng hiểu họ thật sự là ai và câu chuyện phía sau họ là gì. Hãy hiểu và ở cạnh họ theo cách của riêng mình, không phải theo cách mà người khác nói, cũng như hãy chơi với nhau một cách chân thành nhất.

“Một vũ trụ song song… tớ ước gì nó có thật.

Một vũ trụ mà nơi đó tớ và Joe thật sự bạn thân của nhau”.

Các vì sao, tớ và cậu

Not Friends mở đầu bằng sự giới thiệu về vũ trụ, thiên hà và các ngôi sao. Những hình ảnh này cũng xuất hiện xuyên suốt bộ phim, gắn liền với tác phẩm của Pae, Bokeh và câu chuyện về Joe, ước mơ của Ohm.

Trong phim, các vì sao trở thành hình ảnh tượng trưng cho ước mơ của các bạn trẻ - những người vẫn còn đôi chút mông lung về tương lai. Thông qua cuộc hành trình của các nhân vật, Not Friends như muốn nhắn nhủ người trẻ hãy tự do ước mơ, tự do thể hiện bản thân. Chỉ cần dám ước mơ, chúng ta có thể trở thành đạo diễn, trở thành người quay phim tài năng, trở thành phi hành gia, trở thành vận động viên nổi tiếng. Và chỉ cần có ước mơ, một người bình thường cũng có thể tỏa sáng rực rỡ như những vì sao trên trời.

Điểm trừ duy nhất của Not Friends có lẽ nằm ở thời lượng phim. Do nhịp phim ở phần đầu khá nhanh và dồn dập để phục vụ mục đích gây hài, nên sang phần cuối, khán giả có thể cảm thấy cách các nhân vật xử lý tình huống khá dài dòng, lê thê. Song, một cái kết thật sự trọn vẹn, ý nghĩa và giàu tính nhân văn hoàn toàn có thể bù đắp được lỗ hổng này.

Not Friends (Tựa Việt: Bạn (Không) Thân) là lựa chọn thích hợp cho khán giả - đặc biệt là các teen - đang tìm một tác phẩm để giải trí và "chữa lành" dịp cuối năm.