"Wish" (Điều Ước) - tác phẩm kỷ niệm 100 năm của Disney: Đáng yêu nhưng cũ kĩ

HHT - Dù mang trọng trách lớn khi là tác phẩm kỷ niệm 100 năm của Disney, “Wish” lại mang đến một trải nghiệm không mấy trọn vẹn cho số đông khán giả vì phần nội dung khá cũ kĩ.

Wish (tựa Việt: Điều Ước) xoay quanh câu chuyện về Asha, một cô gái sống có lý tưởng cùng tình yêu gia đình vô bờ bến. Sau khi bày tỏ mơ ước của bản thân với bầu trời, một ngôi sao trên trời đã hồi đáp cô. Từ đây, Asha và ngôi sao kia tham gia hành trình chiến đấu lại quốc vương Magnifico - kẻ đang giam giữ điều ước của người dân tại Rosas.

Với phần kịch bản được chắp bút bởi Jennifer Lee - người đã tạo ra hai phần phim Frozen thành công và mang tính biểu tượng, Wish được mong đợi sẽ là một tác phẩm kỷ niệm 100 năm đầy ấn tượng của Disney. Tuy nhiên, bộ phim lại mang đến một trải nghiệm không mấy trọn vẹn cho khán giả.

Một bộ phim an toàn đến khó tin

Lấy chủ đề về giấc mơ, điều ước để làm xương sống chính cho toàn bộ tác phẩm, Wish về cơ bản đã mang đến được bài học “tự mình thực hiện hóa giấc mơ". Tuy nhiên, cách thể hiện chủ đề trong phim lại quá đỗi bình thường và an toàn. Xây dựng một nhân vật chính có tuyến phát triển thiếu hấp dẫn, phim thất bại trong việc chạm đến cảm xúc của khán giả.

Nhân vật Asha như một sự hòa trộn các nhân vật cũ của Disney, cô gái này không có bất kỳ nét riêng nào để khán giả có thể nhớ đến. Đây cũng là vấn đề chung của các nhân vật còn lại trong phim, tất cả như một bản thể chắp vá từ những hình tượng cũ của hãng phim tỷ đô này.

Wish giới thiệu đến khán giả tận 7 nhân vật phụ là bạn bè của nữ chính Asha. Tuy nhiên, những nhân vật lại chẳng có mấy đất diễn hay thậm chí là một lý do để họ có mặt trong hành trình của nhân vật chính, khiến cho một số người trở nên khá dư thừa.

Khán giả vẫn chưa cảm nhận được đủ sức nặng trong điều ước nơi nữ chính Asha, hay cảm thông cho mỗi quyết định của cô. Wish đem đến những câu chuyện khá nửa vời và không được giải quyết thỏa đáng, từ câu chuyện giữa bố Asha và cô, hay câu chuyện về quá khứ đau thương của vua Magnifico.

Với vị trí là tác phẩm kỷ niệm 100 năm thành lập của Disney, Wish đã không quên gài gắm những chi tiết tri ân đến các bộ phim nổi tiếng của hãng, như Frozen, Zootopia, Bambi, Cinderella,... Tuy nhiên, những chi tiết này được đưa vào phim một cách rất “công thức", tạo cảm giác gượng ép, khiến những màn tri ân ấy không còn giá trị.

Wish có thể không phải là tác phẩm tệ nhất của Disney, nhưng chắc hẳn là tác phẩm an toàn nhất nhì trong lịch sử của hãng. Từ một hãng phim khiến thế giới mê mẩn những động vật biết nói, hay làm mọi người mất niềm tin vào hình ảnh một chàng hoàng tử tốt bụng, Disney lại chọn hướng đi quá an toàn cho Wish.

Những điểm tốt của phim đạt được

Màn góp giọng của nữ diễn viên Ariana DeBose thực sự rất tỏa sáng. Có nhiều ca khúc xuất hiện liên tiếp trong 100 phút phim của Wish, tuy nhiên với giọng hát cuốn hút của mình, Ariana thuyết phục khán giả không cảm thấy chán nản khi nghe Asha hát.

Bên cạnh phần âm nhạc gây thương nhớ, phần hình ảnh của phim mang đến một trải nghiệm đầy ấn tượng cho khán giả. Sự kết hợp giữa hoạt hình 2D và 3D cho thấy Disney không ngần ngại đổi mới "công thức" để tạo ra cái riêng cho hãng. Việc kết hợp hoạt hình 2D cũng được xem như một màn tri ân của hãng đến các tác phẩm cũ, vì hầu hết các tác phẩm trong thời kỳ khởi nguyên của Disney đều có gốc rễ từ phim hoạt hình 2D.

Nếu không quá khắt khe với Wish, về cơ bản thì đây vẫn là một tác phẩm có thể thưởng thức được tại rạp. Phim đủ tốt để giải trí, nhưng lại quá “nông" để là một tác phẩm tri ân của Disney.

Với những con số dự đoán về doanh thu, Wish vẫn có thể “cá kiếm" tại cuộc đua phòng vé trên thế giới. Tuy nhiên, với điểm số 49% trên Rotten Tomatoes từ các chuyên gia, Wish phản ánh được chất lượng đi xuống của hãng phim tỷ đô này.