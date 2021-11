Now, We Are Breaking Up: Mối quan hệ Song Hye Kyo và tình trẻ được "cứu" nhờ chi tiết này

HHT - Cư dân mạng đã "mừng rơn" khi phát hiện ra một chi tiết giúp cho chuyện tình yêu giữa Ha Young Eun (Song Hye Kyo) và Yoon Jae Guk (Jang Ki Yong) không còn bị "ném đá" quá nhiều nữa.

Now, We Are Breaking Up hiện đang là bộ phim nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả. Không chỉ bởi cặp đôi visual Song Hye Kyo - Jang Ki Yong, mà còn bởi chuyện tình chị - em đầy trái ngang giữa họ.

Sau 4 tập phát sóng, khán giả rất bất bình vì biên kịch đã cố tình xây dựng cho cặp đôi chính một kịch bản yêu đương vô cùng éo le, ngang trái. Ngay khi Ha Young Eun (Song Hye Kyo) bắt đầu chấp nhận để Yoon Jae Guk (Jang Ki Yong) theo đuổi, thì cả hai phát hiện ra bản thân đều có liên quan đến người đàn ông tên Yoon Soo Wan.

Soo Wan chính là bạn trai cũ đã mất hơn 10 năm trước của Ha Young Eun, anh cũng là người khiến cô vừa yêu vừa hận. Nhưng rồi vẫn chưa sốc bằng việc Soo Wan cũng là anh trai của Yoon Jae Guk - người đang bỏ hết tâm tư theo đuổi Young Eun ở hiện tại.

Hành động bẻ lái cực gắt này của biên kịch đã khiến khán giả không hài lòng, bởi như vậy chẳng khác nào Young Eun suýt làm chị dâu hụt của Jae Guk. Điều này khiến mối quan hệ giữa cả hai không chỉ ngại ngùng hơn, mà cũng làm người xem cảm thấy "tụt mood" nghiêm trọng. Vì họ cứ ngỡ đây là phim ngôn tình, không ngờ phim lại quá "cẩu huyết".

Tuy nhiên, một bộ phận khán giả cho rằng biên kịch chỉ là cố tình tạo một góc nhìn "drama", cho phim có thêm tình tiết để phát triển câu chuyện. Bởi có một chi tiết trong phim đã được khán giả tinh ý nhận ra, và đưa ra kết luận: Có thể Yoon Jae Guk không phải là em ruột của Yoon Soo Wan.

Cụ thể là ở tập 4, phân cảnh Yoon Jae Guk ăn cơm cùng mẹ, cách nói chuyện của hai mẹ con Jae Guk rất khách sáo, không tự nhiên và không như người một nhà. Bên cạnh đó, phía trên tường có treo hình của mẹ và anh trai Soo Wan, mà trong nhà không có thêm hình ảnh nào khác để chứng tỏ Jae Guk cũng là một thành viên trong gia đình.

Nhờ chi tiết đó mà nhiều khán giả mạnh dạn phỏng đoán Jae Guk có khi chỉ là con nuôi của gia đình họ Yoon mà thôi. Như vậy nếu mối quan hệ của Ha Young Eun với Jae Guk có phát triển hơn, thì không khiến người xem phải khó chịu.

Liệu phim sẽ có đúng như khán giả dự đoán không? Hay còn khúc ngoặt bất ngờ nào khác. Hãy đón đợi những tập tiếp theo của Now, We Are Breaking Up lên sóng nhé!