Nữ chính "Hương Vị Tình Thân" bản Hàn bị soi lộ dấu hiệu lão hóa trong phim mới?

HHT - Sau khi được khen thăng hạng nhan sắc nhờ tăng 8 kg, UEE - nữ chính của “Hương Vị Tình Thân” bản Hàn bỗng lộ vẻ xuống sắc rõ rệt trong phim mới "Ghost Doctor" đóng cùng Bi Rain và Kim Bum.

Khi đóng phim My Only One (bản gốc của Hương Vị Tình Thân) thì UEE thân hình gầy guộc, khuôn mặt có phần hốc hác trái ngược với nữ chính Nam trong phiên bản Việt. Ngay chính người Hàn vốn chuộng vẻ đẹp mảnh mai cũng cho rằng UEE trông thiếu sức sống, cần tăng cân sẽ trông đẹp hơn.

Nhưng sau đó, nữ diễn viên đã tăng thêm tới 8 kg và tự tin khoe nhan sắc thăng hạng với thân hình cân đối, đôi chân săn chắc. Trong khi nhiều người sẽ xuống sắc khi tăng nhiều cân thì UEE ngược lại, được khen ngợi nhiều hơn.

Hiện giờ, UEE đang đóng phim y khoa giả tưởng Ghost Doctor, vai Se Jin - một bác sĩ phẫu thuật thần kinh bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại ấm áp, tốt bụng. Sau khi đi du học trở về, Se Jin gặp lại bạn trai cũ cũng là bác sĩ tên Cha Young Min. Nhưng cô không biết rằng Young Min đã bị hoán đổi thân xác với một người khác, có nghĩa rằng Se Jin đang gặp người lạ trong hình hài của Young Min mà thôi.

Ngay từ những hình ảnh đầu tiên của bộ phim được chia sẻ, UEE đã khiến khán giả bất ngờ khi lộ gương mặt góc cạnh thiếu vẻ mềm mại, bắt đầu có dấu hiệu lão hóa và kém vẻ tươi trẻ so với những phim trước đó.

Nguyên nhân có thể do tạo hình nhân vật bác sĩ khá đơn giản từ kiểu tóc, style trang điểm đến ăn mặc nên không được xinh đẹp rực rỡ như những vai diễn trước đó của UEE. Chưa kể UEE vẫn hơi gầy khiến khuôn mặt có phần hốc hác. Người xem gợi ý nếu như nữ diễn viên tăng cân thêm chút nữa để đường nét mềm mại hơn thì sẽ xinh hơn nhiều.