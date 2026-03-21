Nữ chính MV SWIM: BTS là "crush quốc dân" đời đầu, sống kín tiếng ở tuổi 30

HHTO - Nữ chính Lili Reinhart xuất hiện với nét đẹp sắc sảo, đầy suy tư trong MV "SWIM" của BTS khiến không ít ARMY thi nhau tìm "in tư". Hóa ra cô là gương mặt quen thuộc trong tuổi thơ của nhiều người.

MV SWIM của BTS đã chính thức "ra lò" vào 11h ngày 20/3 (giờ Việt Nam). Bên cạnh phần nhìn mãn nhãn hay phần nghe "chấn động", không ít ARMY còn "sa lưới" bởi nhan sắc xinh đẹp nức lòng của nữ chính Lili Reinhart.

Lili gây sốt với diện mạo sắc sảo trong MV SWIM, gợi khán giả nhớ đến nhân vật Rose trong tác phẩm huyền thoại Titanic.

Lili Reinhart sinh ngày 13/9/1996 ở Ohio (Mỹ). Là người Mỹ lai Đức - Pháp, Lili sở hữu đôi mắt xanh mơ mộng cùng gương mặt trái xoan. Năm 10 tuổi, cô bắt đầu bộc lộ đam mê ca hát, diễn xuất và khiêu vũ. Lili góp mặt trong một số series truyền hình và nhanh chóng được "nhắm" vào vai chính trong: Lilith (2011), Not Waving But Drowning (2012), The Kings of Summer (2013), The Good Neighbor (2016)...

Năm 18 tuổi, Lili chuyển đến Los Angeles để theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Tuy nhiên, 5 tháng sau cô lại quay về Bắc Carolina để thực hiện trị liệu tâm lý. Năm 2016, cánh cửa đến thành công đã mở ra trước mắt Lili khi cô được chọn vào vai tuyến chính Betty Cooper trong Riverdale - loạt phim truyền hình dành cho tuổi teen nổi tiếng của Mỹ.

Riverdale kéo dài suốt 11 năm với tổng cộng 7 mùa và 137 tập phim, đưa tác phẩm và Lili trở thành một phần trong tuổi thơ của nhiều Gen Z.

Riverdale là một series thuộc thể loại bí ẩn, trinh thám được chuyển thể từ loạt truyện tranh của Archie Comics. Phim mở đầu với cái chết bí ẩn của học sinh Jason Blossom, thôi thúc nhóm nhân vật chính ráo riết truy tìm thủ phạm. Trong quá trình này, họ cũng vô tình phơi bày những bí mật đen tối, các mối quan hệ chồng chéo phức tạp và vô vàn câu chuyện kỳ bí ẩn sau vẻ ngoài hoàn hảo của thị trấn Riverdale.

Lili xứng danh "crush đầu đời" của biết bao thế hệ xem phim teen với nhan sắc tươi sáng và ngọt ngào.

Tại Riverdale, Lili nhập vai Betty Cooper - một phần trong nhóm học sinh trung tâm của câu chuyện. Cô xinh đẹp, thông minh, giàu có, tốt bụng và còn là một học sinh năng nổ ở trường. Mặc dù có "tình sử" nhập nhằng, Betty vẫn là cái tên gây thương nhớ, đặc biệt là nhờ vẻ đẹp thơ ngây của Lili Reinhart.

Sau thành công vang dội của Riverdale, sự nghiệp của Lili cũng "lên như diều gặp gió". Tuy có danh tiếng rực rỡ, nữ diễn viên lại duy trì lối sống giản dị và kín tiếng. Trong buổi phỏng vấn với tạp chí Marie Claire năm 2025, Lili gây sốc khi mời phóng viên đến nhà mình và tiếp đãi nồng hậu, thay vì hẹn gặp ở địa điểm công cộng như các nghệ sĩ khác.

Từng được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm ở tuổi 14, dường như đó là lý do để Lili chọn lối sống thoải mái và nhẹ nhàng như hiện tại.

Lili cũng ít khi chia sẻ về cuộc sống cá nhân. Cô không để lộ bất kỳ thông tin gì về cha mẹ, gia đình hay tình trạng hẹn hò của mình. Điều duy nhất khán giả biết được đó là Lili là người song tính, sau khi cô công khai trên Instagram vào năm 2020.