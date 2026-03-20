Trailer Spider-Man phần 4: Ngôi sao “Stranger Things” Sadie Sink “trốn” ở đâu?

HHTO - Trailer của “Spider-Man: Brand New Day” - phần phim solo thứ 4 của Người Nhện Tom Holland chứa đầy những chi tiết thú vị, hé lộ nhân vật mới. Một trong những thắc mắc gây tò mò nhất là ngôi sao “Stranger Things” Sadie Sink đã được Marvel “giấu” đi đâu?

Cuối cùng, sau bao chờ đợi, trailer của Spider-Man: Brand New Day - phần phim solo thứ tư của Người Nhện thuộc MCU do Tom Holland đóng chính - đã ra mắt vào 18/3 vừa qua. Chỉ trong 8 tiếng, trailer của Spider-Man 4 đã đạt 373 triệu lượt xem, phá vỡ kỷ lục của Deadpool & Wolverine. Cuối cùng, nó thiết lập kỷ lục là trailer có lượt xem cao nhất mọi thời đại với 718,6 triệu lượt xem chỉ trong 24 giờ.

Trong trailer Spider-Man: Brand New Day, có rất nhiều những chi tiết thú vị, hé lộ các “kiếp nạn” mới của siêu anh hùng nhả tơ, gặp lại nhân vật cũ cũng như đón chào nhân vật mới. Tuy nhiên, sau khi xem xong, nhiều fan thắc mắc rằng ngôi sao của Stranger Things - “Max” Sadie Sink đã được Marvel giấu đi đâu?

Trước đó, thông tin Sadie Sink là một trong những diễn viên của Spider-Man: Brand New Day đã khiến cộng đồng fan vỡ òa. Việc Marvel tuyệt đối giữ bí mật vai diễn mà “Max” đảm nhận trong Spider-Man 4 càng khiến các chủ đề bàn luận về nhân vật này “sôi sùng sục”. Trong số những cái tên được liệt kê, nhiều fan tin rằng Sadie Sink sẽ vào vai Jean Grey - Dị nhân cấp Omega, một trong những Dị nhân mạnh nhất của X-Men.

Trong trailer Spider-Man: Brand New Day, Sadie Sink hoàn toàn được “giấu” kín, không xuất hiện - hay chính xác hơn là không lộ mặt. Tuy nhiên, nhiều fan tin rằng nhân vật của cô đã được giới thiệu trong trailer rồi, chỉ là theo cách “úp mở” đầy bí ẩn mà thôi. Trong trailer, có một cảnh phim cho thấy một nhân vật đang bị giam giữ trong một nhà tù công nghệ cao. Khuôn mặt của nhân vật này được giữ kín, còn hai tay đang bị trói. Người này mặc trang phục màu xanh lá cây.

Nhiều fan “soi” được rằng đôi tay của nhân vật này trông có vẻ nữ tính và trẻ trung, nên khả năng cao đây chính là nhân vật mà Sadie Sink đảm nhận. Dựa vào trang phục màu xanh lá, các suy đoán cũng nghiêng về đáp án người bí ẩn này là Jean Grey trong thời kỳ Phoenix. Trong một số ảnh rò rỉ từ phim trường, Sadie Sink cũng đã từng được nhìn thấy trong bộ trang phục xanh lá cây tương đồng Jean Grey trong truyện tranh.

Trong một cảnh khác xuất hiện trong trailer, một nhân vật đội mũ trùm đầu xuất hiện trong một căn hộ mà Peter Parker đã ở trước đó (với đầy mạng nhện), cũng được cho là Jean Grey.

Tuy không có lời thoại nào trực tiếp nhắc đến X-Men, nhưng trailer của Spider-Man: Brand New Day lại có không ít chi tiết “nhắc khéo”. Như trong một cảnh phim, Spider-Man tháo nắp một chiếc xe tăng và phát hiện ra bên trong có một người phụ nữ. Biểu hiện của người phụ nữ này trông như bị “nhập”.

Khi người phụ nữ này nhìn một nhân viên an ninh, vẻ mặt của anh ta cũng có vẻ kỳ lạ, như vừa bị ai đó “nhập”. Nhân viên an ninh này nhìn một nhân viên an ninh khác, người kia cũng có biểu hiện tương tự. Lúc này câu hỏi đặt ra là tâm trí họ đang bị ai chiếm hữu? Theo truyện tranh, một trong những năng lực của Jean Grey là ngoại cảm; như đọc suy nghĩ, thao túng trí óc, tạo ảo ảnh…

Trong trailer của Spider-Man: Brand New Day, nhân vật của Tramell Tillman (Severance) đã xuất hiện. Nhân vật này nói với Spider-Man về việc họ đang phải đối mặt với một mối nguy hiểm không thể kiểm soát, thậm chí không thể nhìn thấy. Tuy nhiên, nhân vật này là ai thì vẫn còn là bí mật. Nhiều fan tin rằng đây là William Metzger - một nhà hoạt động chống người đột biến, một nhân vật phản diện ít được biết đến của X-Men theo như truyện tranh. Rất có thể lời thoại của ông ta trong trailer đang ám chỉ đến việc chống người đột biến.

Nếu suy đoán của các fan về nhân vật của Sadie Sink và Tramell Tillman trong Spider-Man: Brand New Day là đúng, thì tương lai dàn Dị nhân đổ bộ Vũ trụ Điện ảnh Marvel đang đến rất gần. Tuy nhiên, trước đó, câu chuyện của chàng siêu anh hùng nhả tơ vẫn đang là tâm điểm.

Tiếp nối sau các sự kiện đã diễn ra trong Spider-Man: No Way Home, dưới sự ảnh hưởng từ câu thần chú của Doctor Strange, giờ đây cả thế giới đã quên đi Peter Parker là Người Nhện. Theo đó, mối quan hệ giữa cậu và Ned - người bạn thân, cũng như với MJ - bạn gái cậu; đều biến mất theo. Sau khi dì May bị Green Goblin sát hại, Peter Parker giờ chỉ còn lại một mình, sống chật vật trong một căn hộ nhỏ hẹp, hàng ngày chiến đấu với tội phạm.

Trong Spider-Man: Brand New Day, Người Nhện còn phải đối mặt với những thay đổi kỳ lạ trong cơ thể, khi dường như cậu có thể bắn ra tơ nhện tự nhiên thay vì dùng đến máy bắn tơ hỗ trợ như trước đây.

Spider-Man: Brand New Day dự kiến ra rạp vào 31/7/2026.