Mưa không ngăn nổi fan Việt đến check-in LED mừng sinh nhật Martin CORTIS

Sinh nhật tuổi 18 là lần đầu tiên Martin (CORTIS) đón tuổi mới cùng fan. V-COER hòa nhịp với fan Hàn và quốc tế, khiến dân tình "mắt tròn mắt dẹt" khi đồng loạt triển khai loạt dự án hoành tráng. Các fanpage/ blog đầu tư bài bản, với điểm nhấn là màn phủ sóng hình ảnh Martin trên hàng loạt màn hình LED tại các vị trí đắc địa như trung tâm thương mại, phố đi bộ hay các nút giao thông đông đúc ở Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng...
Tại các địa điểm đặt màn hình LED, không ít người hâm mộ đã có mặt từ sớm để check-in cùng "Cu Tin" (biệt danh fan Việt đặt cho Martin). Tối 20/3, dù trời Hà Nội có mưa bay, fan Việt vẫn tập trung đông, mang theo standee tỷ lệ 1:1 đến check-in cùng LED ngoài trời có chạy banner chúc mừng sinh nhật nam idol. Nhiều fan còn chuẩn bị sẵn lightstick hay những món quà nhỏ mang theo để chia vui cùng COER khác, biến các điểm chiếu LED thành không gian giao lưu mini của cộng đồng fan.
Đáng chú ý, không chỉ lan tỏa những hình ảnh chỉn chu của thần tượng, fan còn thể hiện sự sáng tạo và "mặn mòi" khi tự tay edit loạt lời chúc, hình ảnh đậm màu sắc Việt như "snvv nghen" hay “Ông Tiến (Mạnh Tiến - tên gọi thân thương fan Việt đặt cho Martin) ơi! Tôi mến ông lắm á"...
Thiết kế LED "cợt nhả" của fan Việt còn được chia sẻ trên X, nhận được tương tác cao và bình luận hưởng ứng của người hâm mộ các quốc gia khác vì độ "lầy lội" và chịu chi. Có thể thấy, chỉ sau chưa đầy 1 năm ra mắt, CORTIS nói chung và trưởng nhóm Martin nói riêng đã nhanh chóng xây dựng được lượng người hâm mộ đáng kể được thể hiện qua các dự án lớn do fan khởi xướng.