Nữ chính "Stranger Things" hợp tác cùng Quan Kế Huy trong phim khoa học viễn tưởng mới

HHT - Netflix vừa tung trailer đầu tiên cho "The Electric State", dự án khoa học viễn tưởng lấy bối cảnh sau trận đại chiến giữa con người và robot, là dự án đầu tiên đánh dấu sự hợp tác giữa ba ngôi sao: Millie Bobby Brown, Chris Pratt và Quan Kế Huy.

Lấy bối cảnh miền Tây nước Mỹ trong một thời đại giả tưởng, The Electric Statetheo chân Michelle (Millie Bobby Brown thủ vai), một cô gái trẻ đi khắp đất nước tìm kiếm người anh trai mất tích của mình sau cuộc nội chiến giữa loài người và phe robot.

Trên đường đi, Michelle nhận được sự giúp đỡ từ Tiến sĩ Amherst (Quan Kế Huy) và vô tình gặp Keats (Chris Pratt), một tay buôn lậu có khả năng chiến đấu cừ khôi đồng ý gia nhập cuộc hành trình của cô.

The Electric State là bộ phim đầu tiên có sự hợp tác giữa nữ diễn viên "Stranger Things" Millie Bobby Brown, ngôi sao "Vệ Binh Dải Ngân Hà" Chris Pratt và chủ nhân tượng vàng Oscar Quan Kế Huy. Đây cũng được xem là dự án trở lại của Millie sau thời gian dài cô nàng vắng bóng để chuẩn bị cho sự kiện lên xe hoa ở tuổi 20.

The Electric State được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết minh họa (illustrated novel) cùng tên của họa sĩ Simon Stålenhag, do Christopher Markus và Stephen McFeely viết kịch bản.

Đặc biệt, phim được chỉ đạo bởi Anthony Russo và Joe Russo, bộ đôi đạo diễn từng nổi danh với vai trò dẫn dắt hai bom tấn nhà Marvel là Avengers: Infinity War (2018) và Avengers: Endgame (2019). Theo Variety, anh em nhà Russo đã ấp ủ và phát triển The Electric State từ tận năm 2017.

The Electric State dự kiến phát hành ngày 14/3/2025 trên nền tảng Netflix.