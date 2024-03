Emma Stone, Robert Downey Jr. hành xử khiếm nhã với Dương Tử Quỳnh, Quan Kế Huy?

HHT - Đã hơn một ngày từ khi sự kiện Oscar lần thứ 66 kết thúc nhưng những tin tức bên lề buổi lễ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong đó, màn tương tác của Robert Downey Jr. và Emma Stone với hai ngôi sao tiền nhiệm Quan Kế Huy, Dương Tử Quỳnh khi lên sân khấu nhận giải đang là chủ đề được bàn tán sôi nổi nhất.

Robert Downey Jr. "lơ đẹp" Quan Kế Huy

Trên sân khấu Oscar năm nay, Quan Kế Huy xuất hiện với vai trò khách mời trao giải. Nam diễn viên làm nhiệm vụ của mình một cách trơn tru, giữ bì thư người chiến thắng và vinh danh Robert Downey Jr. tại hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc.

Khoảnh khắc được xướng tên, Robert Downey Jr. đã hôn vợ rồi bước lên khán đài. Tuy nhiên, khi nam diễn viên lên đến nơi, anh không nhìn hay tương tác với Quan Kế Huy, vội giành lấy tượng vàng Oscar - hành động mà netizen cho là vô cùng thô lỗ - mà không mảy may chú ý đến người trao giải cho mình.

Sau khi nhận cúp, Robert Downey Jr. chỉ bắt tay với người đồng trao giải là tài tử Tim Robbins rồi quay về phía khán giả và phát biểu, hoàn toàn "phớt lờ" Quan Kế Huy khi anh đang cố gắng đưa chiếc phong bì Oscar cho nam diễn viên Iron Man.

Phần nhận giải hoàn chỉnh của của nam tài tử Robert Downey Jr.

Hành động của Robert Downey Jr. đang nhận về rất nhiều chỉ trích trên mạng xã hội, tuy nhiên cũng có một số ý kiến bênh vực anh. Họ cho rằng tài tử sinh năm 1965 quen bông đùa và có tính cách khá vô tư nên ít để ý lễ nghi, hoặc cũng do đã lớn tuổi nên vô tình không chú ý đến những người xung quanh.

Emma Stone "cô lập" Dương Tử Quỳnh?

Đến phần trao giải Nữ diễn viên chính xuất sắc, Dương Tử Quỳnh cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Sau khi được xướng tên, Emma Stone bước lên sân khấu mà không ngó ngàng gì đến người trao cúp cho mình, dù Dương Tử Quỳnh đã cố gắng tương tác. Emma chỉ trò chuyện và tươi cười với Jennifer Lawrence, tạo nên một khung cảnh như Dương Tử Quỳnh đang bị "cô lập" trên sân khấu.

Một số người hâm mộ lên tiếng bênh vực Emma Stone rằng có lẽ vì nữ diễn viên quá xúc động khi được vinh danh nên không để ý nhiều đến xung quanh. Thêm nữa, Emma vốn rất thân thiết với Jennifer Lawrence nên cô tương tác với Jennifer nhiều hơn là chuyện bình thường.

Phần nhận giải hoàn chỉnh của của nữ diễn viên Emma Stone.

Quan Kế Huy và Dương Tử Quỳnh từng nhận tượng vàng Oscar vào năm 2023 cho giải Nam diễn viên phụ xuất sắc và Nữ diễn viên chính xuất sắc với vai diễn trong bộ phim Everything Everywhere All At Once. Năm nay, hai ngôi sao gốc Á đến sân khấu Oscar với tư cách là khách mời danh dự kiêm người trao giải.

Sau khi những video trên được phát tán rộng rãi, cả Robert Downey Jr. và Emma Stone đều bị tấn công dữ dội trên các trang mạng xã hội. Nhiều người cho rằng đây là những hành động cực kỳ khiếm nhã, thiếu tôn trọng với người tiền nhiệm nói chung và diễn viên gốc Á ở Hollywood nói chung.

Sáng sớm ngày 12/3 (giờ Việt Nam), nữ diễn viên Dương Tử Quỳnh có động thái nhằm "hạ nhiệt" tranh cãi của cư dân mạng khi đăng ảnh ôm Emma Stone với lời nhắn động viên và chúc mừng:

"Chúc mừng em, Emma! Chúng ta đã có một chút bối rối trên sân khấu nhưng tôi muốn chia sẻ khoảnh khắc vinh quang đó khi trao giải Oscar cho bạn cùng với người bạn thân nhất của bạn, Jennifer (Jennifer Lawrence)!! Hai bạn khiến tôi nhớ lại khoảnh khắc giữa tôi và bạn thân, Jamie Lee Curtis - những người bạn thân luôn ở cạnh nhau trong những giây phút như thế này!"

Động thái của Dương Tử Quỳnh được dân mạng ngợi khen hết lời. Nhiều người nhận xét nữ minh tinh gốc Á tinh tế và thông minh, rất xứng ở vị trí tiền bối khi ra tay xử lý những tranh cãi không đáng có.